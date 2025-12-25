賴總統批在野黨稱挺國防卻擋1.25兆元軍費條例 李彥秀：或有外部壓力

賴清德總統今日動怒批立法院未如期審查預算，阻礙國家發展，在野黨有何資格談憲政，賴總統也批在野黨聲稱支持國防卻阻擋國防預算。對此，國民黨立委李彥秀說，賴清德真正在意的是「1.25兆元軍購特別預算」，在總預算案問題上罕見動怒，證明民進黨急了，除施政滿意度持續低迷、施政表現缺乏亮點外，也可能有來自外部的軍購壓力。

賴總統今出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，轟在野黨公開講支持國防預算，卻用各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意」？

針對中央政府總預算於立院無法排審，賴清德也表示，如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？

李彥秀說，賴總統是不想談憲政？還是害怕談憲政？立法院三讀通過的法案，行政院長卓榮泰都可以違憲「不副署」，行政院都可以違法不編列預算，請問行政權有什麼資格對立法院的預算排審說三到四。

李彥秀表示，「總統之怒」也非意外之舉，賴清德真正在意的還是規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨、賴清德非常清楚目前朝野僵局的核心問題，在總預算案問題上罕見動怒，更證明民進黨真的急了，除了施政滿意度持續低迷、施政表現缺乏亮點外，也可能來自外部的軍購壓力。

李彥秀指出，一年半來，施政荒腔走板，台灣社會嚴重撕裂，產業與貧富差距面臨失衡的問題，都不見賴清德動怒，顯然總統之怒用錯了方向。