二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

海軍前總司令葉昌桐今天清晨病逝於三軍總醫院，享耆壽98歲。葉昌桐在民國70年代領導海軍推動「光華計畫」建造成功級、拉法葉級艦，建設今日海軍除了紀德級以外的主戰兵力，被形容是海軍二代艦的推手、海軍20年間最重要的一位總司令。

葉昌桐生於民國17年生於福州，福建廈門人。海軍官校38年班畢業，赴美國海軍戰爭學院指揮班受訓。曾任海軍維源、中明、太康、南陽等軍艦艦長。並擔任過總統府第三局副局長、海軍第一驅逐艦隊艦隊長、海軍總司令部副參謀長、海軍第一軍區司令，國防部參謀本部聯五計畫次長兼中科院院長。

民國74年12月晉升海軍二級上將擔任副參謀總長，77年5月擔任海軍總司令，82年5月卸任改調三軍大學校長、總統府戰略顧問。

葉昌桐在參謀本部及海軍總部任職期間，協調海軍與參謀本部推動「光華一號」、「光華二號」二代艦造艦計畫，也就是今日的成功級、康定（拉法葉）級巡防艦，並且向美國租購諾克斯級巡防艦。不過也因在總司令任內拍板拉法葉艦軍售案，於民國89年與艦管室主任雷學明、武獲室主任姚能君遭監察院彈劾。

「海風泱泱」一書作者李志德形容，葉昌桐推動了海軍自甲午戰爭以後規模最大的建軍計畫；海軍現有除紀德艦以外的主戰兵力光華一號、二號和諾克斯級巡防艦，前者由他執行，後兩者在他手上開始。稱他為二代艦的推手，當之無愧。

曾任葉昌桐部屬的海軍退役中將蘭寧利形容，葉昌桐的本職學識非常高，外語極強，民國58年任南陽艦長時，曾單艦遠航超過1萬2000浬，赴澳洲參與紀念庫克船長發現澳洲200周年活動，當時葉一人接受10多位外國記者訪問，侃侃而談令人大為佩服。