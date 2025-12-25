國防部：中共27日將發射運載火箭　經台灣防空識別區

快訊

中央社／ 台北25日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，2架次共機逾越台灣海峽中線侵擾西南空域；另外，中共27日將發射運載火箭，朝西太平洋方向飛行，並經台灣防空識別區。國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲8艘共艦、1艘公務船及6架次共機，其中2架次共機逾越台灣海峽中線進入西南空域，持續在台海周邊活動。

另外，國防部也披露，中共27日將在西昌衛星發射中心發射運載火箭，朝西太平洋飛行，並經過台灣防空識別區（ADIZ）。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

