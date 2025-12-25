國防部：中共27日將發射運載火箭　經台灣防空識別區

華航麥道MD-11飛操困難的缺點反映在降落。MD-11主輪觸地後，由於機尾偏重，必須迅速推駕駛盤將機頭壓下，以免機尾摩擦跑道；鼻輪即將觸及跑道時，又要再拉一次駕駛盤，避免衝擊過重。 華航MD-11機隊在1993年至1996年間，陸續漆上子公司華信航空的海東青塗裝。華航對外爭取新航線時，常將華信拿來當外交迷彩，班號、組員都是華航自己人，飛機漆上華信塗裝，以規避國旗問題。

2025-12-25 07:30