江啟臣：軍購應納入台美貿易平衡 國會可扮關稅談判「黑臉」

聯合報／ 記者屈彥辰黃婉婷／台北報導
立法院副院長江啟臣受訪直言，美台關稅談判年底完成的機率「微乎其微」。 記者黃義書／攝影
立法院副院長江啟臣受訪直言，美台關稅談判年底完成的機率「微乎其微」。 記者黃義書／攝影

美台關稅談判是否有機會在今年底完成？經濟部次長何晉滄昨暗示機率不高。立法院副院長江啟臣昨受訪也直言機率「微乎其微」。他提醒談判重點，對美軍購台積電投資是否應納入雙方貿易平衡？他表示，日韓是企業投資也能列入，算進去就差很多，人民某種程度上對談判較能接受。

台美對等關稅談判歷經超過半年，國民黨立委賴士葆昨在立法院財政委員會質詢關注今年底能否達陣？何晉滄答詢指出，今年剩下沒幾天，美國又逢耶誕節假期，「可能比較…」，隨後點了下頭，似乎暗示機率不高。至於春節前能否落幕，他說，這還牽涉美方的時間。

據了解，台美關稅談判正進行文件中文字內容確認，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮曾透露，只要達成初步共識，應會有第六次實體談判，但時間似尚未敲定，宣告年底達陣無望。

行政院長卓榮泰前天主持行政院經濟發展委員會也透露，「距離最後總結會議仍尚待努力」，但技術性磋商已進入具體成熟階段，期待早日確定談判結果。

江啟臣昨接受網路媒體專訪時指出，各國在經貿談判的過程中，不光行政部門有角色，國會、人民也有一定的角色，因涉及到國家利益及人民權益，談判就是「有來有往」，甚至能由國會、民眾扮黑臉，給予對方壓力，確保自己的底線，多數國家都如此，可惜沒在這次台美談判中看到。

美台關稅談判是否有機會在今年底完成？經濟部次長何晉滄昨暗示機率不高。立法院副院長江啟臣昨受訪也直言機率「微乎其微」。他提醒談判重點，對美軍購、台積電投資是否應納入雙方貿易平衡？他表示，日韓是企業投資也能列入，算進去就差很多，人民某種程度上對談判較能接受。

華府保守派智庫「傳統基金會」發表報告指出，防止北京以軍事力量改變現狀符合美國國家利益，美國應優先推動對台軍售、美台共同生產及聯合訓練；台灣也必須持續增加國防支出，並以「豪豬戰略」打造具可信嚇阻力的部隊。

副國防部長徐斯儉：共軍威脅整個第一島鏈 國防預算受立院監督

外媒路透引述美國戰爭部報告草案，提及中國預期在二○二七年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。國防部副部長徐斯儉昨天說，這份報告證實，面臨威脅的不只台灣，是整個第一島鏈，以及美國盟友在內，台灣有責任維護印太地區和平與穩定，因此需要趕快建設國防。

國防部長顧立雄今日接見日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐一行，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題交換意見，期許深化兩國實...

美國國務院上周批准總額約新台幣3500億元對台軍售，進行「知會國會」程序。立法院副院長江啟臣今日接受專訪，對此表示「罕見...

陸軍584旅昨天首度以M1A2T戰車，在一般道路進行戰備偵巡，執行重要目標防護演練，今天凌晨返抵營區。軍事學者舒孝煌分析...

