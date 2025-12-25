聽新聞
0:00 / 0:00
美保守派智庫：台灣應採「豪豬戰略」 準備島嶼持久戰
華府保守派智庫「傳統基金會」發表報告指出，防止北京以軍事力量改變現狀符合美國國家利益，美國應優先推動對台軍售、美台共同生產及聯合訓練；台灣也必須持續增加國防支出，並以「豪豬戰略」打造具可信嚇阻力的部隊。
⭐2025總回顧
這份報告題為「防衛台灣免於入侵：下一步行動」，由該智庫資深研究員皮特斯、資深政策顧問畢佛撰寫。
面臨中國威脅，報告指出，台灣有責任建立具可信嚇阻力的部隊，能在必要時拖延中國入侵行動，直到其他支援兵力抵達馳援；台灣還需要為一場持久的島嶼防衛戰做好準備。
報告寫道，這類防衛應著重將台灣打造為「豪豬」，即一旦敵人企圖「吞下」就會承受巨大痛苦。相關能力包括長程精準打擊火力、海上拒止能力、整合式防空與飛彈防禦及反裝甲能力。
報告也呼籲，台灣應參與更多和美國的雙邊海上演習，並視情況參與和區域內夥伴國家的多邊演習。
報告建議，美國應將台灣列為軍售優先對象，在美國盟友與夥伴之中，台灣應排在軍事裝備採購前端；美國應擴大並提升台灣可採購的武器系統，台灣若能取得部分過去無法購買的系統，將對其防衛產生巨大影響。
其他政策建議還包括美台擴大在台共同生產，報告寫道，像是刺針飛彈及由Anduril等公司生產的新系統，都是在台共同生產的理想候選項目，特別是彈藥應在台灣生產，以減輕美國國防工業負擔，並確保台灣能自行擴大產能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言