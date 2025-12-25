聽新聞
美保守派智庫：台灣應採「豪豬戰略」 準備島嶼持久戰

聯合報／ 國際中心／綜合報導
華府智庫「傳統基金會」報告指出，美國應優先推動對台軍售、美台共同生產武器及聯合訓練。圖為國軍官兵將刺針飛彈掛在阿帕契直升機上。 圖／聯合報系資料照片
華府智庫「傳統基金會」報告指出，美國應優先推動對台軍售、美台共同生產武器及聯合訓練。圖為國軍官兵將刺針飛彈掛在阿帕契直升機上。 圖／聯合報系資料照片

華府保守派智庫「傳統基金會」發表報告指出，防止北京以軍事力量改變現狀符合美國國家利益，美國應優先推動對台軍售美台共同生產及聯合訓練；台灣也必須持續增加國防支出，並以「豪豬戰略」打造具可信嚇阻力的部隊。

這份報告題為「防衛台灣免於入侵：下一步行動」，由該智庫資深研究員皮特斯、資深政策顧問畢佛撰寫。

面臨中國威脅，報告指出，台灣有責任建立具可信嚇阻力的部隊，能在必要時拖延中國入侵行動，直到其他支援兵力抵達馳援；台灣還需要為一場持久的島嶼防衛戰做好準備。

報告寫道，這類防衛應著重將台灣打造為「豪豬」，即一旦敵人企圖「吞下」就會承受巨大痛苦。相關能力包括長程精準打擊火力、海上拒止能力、整合式防空與飛彈防禦及反裝甲能力。

報告也呼籲，台灣應參與更多和美國的雙邊海上演習，並視情況參與和區域內夥伴國家的多邊演習。

報告建議，美國應將台灣列為軍售優先對象，在美國盟友與夥伴之中，台灣應排在軍事裝備採購前端；美國應擴大並提升台灣可採購的武器系統，台灣若能取得部分過去無法購買的系統，將對其防衛產生巨大影響。

其他政策建議還包括美台擴大在台共同生產，報告寫道，像是刺針飛彈及由Anduril等公司生產的新系統，都是在台共同生產的理想候選項目，特別是彈藥應在台灣生產，以減輕美國國防工業負擔，並確保台灣能自行擴大產能。

江啟臣：軍購應納入台美貿易平衡 國會可扮關稅談判「黑臉」

美台關稅談判是否有機會在今年底完成？經濟部次長何晉滄昨暗示機率不高。立法院副院長江啟臣昨受訪也直言機率「微乎其微」。他提醒談判重點，對美軍購、台積電投資是否應納入雙方貿易平衡？他表示，日韓是企業投資也能列入，算進去就差很多，人民某種程度上對談判較能接受。

副國防部長徐斯儉：共軍威脅整個第一島鏈 國防預算受立院監督

外媒路透引述美國戰爭部報告草案，提及中國預期在二○二七年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。國防部副部長徐斯儉昨天說，這份報告證實，面臨威脅的不只台灣，是整個第一島鏈，以及美國盟友在內，台灣有責任維護印太地區和平與穩定，因此需要趕快建設國防。

接見日本眾議員鈴木馨祐訪問團 顧立雄盼深化台日國防合作

國防部長顧立雄今日接見日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐一行，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題交換意見，期許深化兩國實...

立院還沒過預算 美先公布3500億對台軍售…江啟臣稱「罕見」

美國國務院上周批准總額約新台幣3500億元對台軍售，進行「知會國會」程序。立法院副院長江啟臣今日接受專訪，對此表示「罕見...

M1A2T首次戰備偵巡 專家：以利戰時迅速進入指定位置

陸軍584旅昨天首度以M1A2T戰車，在一般道路進行戰備偵巡，執行重要目標防護演練，今天凌晨返抵營區。軍事學者舒孝煌分析...

