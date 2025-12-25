聽新聞
0:00 / 0:00

副國防部長徐斯儉：共軍威脅整個第一島鏈 國防預算受立院監督

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
國防部軍政副部長徐斯儉表示，不管是國防部年度預算或特別預算，都反映台灣自我防衛的決心。本報資料照片
國防部軍政副部長徐斯儉表示，不管是國防部年度預算或特別預算，都反映台灣自我防衛的決心。本報資料照片

外媒路透引述美國戰爭部報告草案，提及中國預期在二○二七年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。國防部副部長徐斯儉昨天說，這份報告證實，面臨威脅的不只台灣，是整個第一島鏈，以及美國盟友在內，台灣有責任維護印太地區和平與穩定，因此需要趕快建設國防。

⭐2025總回顧

賴清德總統日前宣布一點二五兆元國防特別預算，計畫分八年強化台灣自我防衛能力，因應日漸嚴峻的兩岸局勢，引發朝野攻防，藍白日前在立法院程序委員會再度封殺行政院提出的國防特別條例草案。

徐斯儉昨在立法院受訪時表達遺憾，他說，國防部建軍備戰是因應敵情威脅發展和計畫；中共對台威脅與日俱增，今年十月統計，共機共艦進入我應變區數字是前兩年平均數字的兩倍，威脅愈來愈嚴重。

徐斯儉說，不管是國防部年度預算或特別預算，都反映台灣自我防衛的決心，以及對維持區域維持和平穩定的責任，迫在眉睫，且特別預算是針對不對稱戰的發展訓練，以及全社會防衛韌性計畫，希望立法院各黨派委員能讓預算排進程序委員會，國防部願意在立法院監督下謹慎編列預算，也願意接受監督，共同為國防建設努力。

另針對路透引述五角大廈文件稱，二○二七年中共具備攻台能力，且有可能取勝，徐斯儉指出，這份報告提到中共在二○二七年之前要具備攻台能力，還將具備攻擊印太、第一島鏈所有美軍基地的能力，也發展洲際導彈，具備對一千五百海里到兩千海里間的攻擊能力。

徐斯儉說，這份報告證實他先前所說，現在面臨威脅的不只台灣，而是整個第一島鏈及美國盟友，台灣有責任維護印太地區和平與穩定；至於中共攻台會不會成功，這實際上也是個變數，他尚未仔細閱讀報告，但報告證明台灣需要趕快建設國防，也對台灣當前處境給予重要提醒。

徐斯儉 國防部 特別預算 立法院 中共 印太 賴清德 美軍 五角大廈 整個第一島鏈

延伸閱讀

美國防部評估中2027可攻台取勝 徐斯儉：威脅包含印太 第一島鏈

胡錫進：一旦戰爭爆發 共軍「可不會像俄軍那麼面」

原來是新聞／頭過身過！1.25兆國防特別預算細項未明 如開8年空白支票

美媒列共軍攻台「可能3步驟、最佳攻台時地」 陸國台辦回應了

相關新聞

江啟臣：軍購應納入台美貿易平衡 國會可扮關稅談判「黑臉」

美台關稅談判是否有機會在今年底完成？經濟部次長何晉滄昨暗示機率不高。立法院副院長江啟臣昨受訪也直言機率「微乎其微」。他提醒談判重點，對美軍購、台積電投資是否應納入雙方貿易平衡？他表示，日韓是企業投資也能列入，算進去就差很多，人民某種程度上對談判較能接受。

美保守派智庫：台灣應採「豪豬戰略」 準備島嶼持久戰

華府保守派智庫「傳統基金會」發表報告指出，防止北京以軍事力量改變現狀符合美國國家利益，美國應優先推動對台軍售、美台共同生產及聯合訓練；台灣也必須持續增加國防支出，並以「豪豬戰略」打造具可信嚇阻力的部隊。

副國防部長徐斯儉：共軍威脅整個第一島鏈 國防預算受立院監督

外媒路透引述美國戰爭部報告草案，提及中國預期在二○二七年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。國防部副部長徐斯儉昨天說，這份報告證實，面臨威脅的不只台灣，是整個第一島鏈，以及美國盟友在內，台灣有責任維護印太地區和平與穩定，因此需要趕快建設國防。

接見日本眾議員鈴木馨祐訪問團 顧立雄盼深化台日國防合作

國防部長顧立雄今日接見日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐一行，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題交換意見，期許深化兩國實...

立院還沒過預算 美先公布3500億對台軍售…江啟臣稱「罕見」

美國國務院上周批准總額約新台幣3500億元對台軍售，進行「知會國會」程序。立法院副院長江啟臣今日接受專訪，對此表示「罕見...

M1A2T首次戰備偵巡 專家：以利戰時迅速進入指定位置

陸軍584旅昨天首度以M1A2T戰車，在一般道路進行戰備偵巡，執行重要目標防護演練，今天凌晨返抵營區。軍事學者舒孝煌分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。