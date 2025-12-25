副國防部長徐斯儉：共軍威脅整個第一島鏈 國防預算受立院監督

外媒路透引述美國戰爭部報告草案，提及中國預期在二○二七年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。國防部副部長徐斯儉昨天說，這份報告證實，面臨威脅的不只台灣，是整個第一島鏈，以及美國盟友在內，台灣有責任維護印太地區和平與穩定，因此需要趕快建設國防。

賴清德總統日前宣布一點二五兆元國防特別預算，計畫分八年強化台灣自我防衛能力，因應日漸嚴峻的兩岸局勢，引發朝野攻防，藍白日前在立法院程序委員會再度封殺行政院提出的國防特別條例草案。

徐斯儉昨在立法院受訪時表達遺憾，他說，國防部建軍備戰是因應敵情威脅發展和計畫；中共對台威脅與日俱增，今年十月統計，共機共艦進入我應變區數字是前兩年平均數字的兩倍，威脅愈來愈嚴重。

徐斯儉說，不管是國防部年度預算或特別預算，都反映台灣自我防衛的決心，以及對維持區域維持和平穩定的責任，迫在眉睫，且特別預算是針對不對稱戰的發展訓練，以及全社會防衛韌性計畫，希望立法院各黨派委員能讓預算排進程序委員會，國防部願意在立法院監督下謹慎編列預算，也願意接受監督，共同為國防建設努力。

另針對路透引述五角大廈文件稱，二○二七年中共具備攻台能力，且有可能取勝，徐斯儉指出，這份報告提到中共在二○二七年之前要具備攻台能力，還將具備攻擊印太、第一島鏈所有美軍基地的能力，也發展洲際導彈，具備對一千五百海里到兩千海里間的攻擊能力。

徐斯儉說，這份報告證實他先前所說，現在面臨威脅的不只台灣，而是整個第一島鏈及美國盟友，台灣有責任維護印太地區和平與穩定；至於中共攻台會不會成功，這實際上也是個變數，他尚未仔細閱讀報告，但報告證明台灣需要趕快建設國防，也對台灣當前處境給予重要提醒。