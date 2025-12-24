快訊

接見日本眾議員鈴木馨祐訪問團 顧立雄盼深化台日國防合作

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄感謝日本眾議員鈴木馨祐長期支持我國主權地位。圖／國防部提供
國防部長顧立雄感謝日本眾議員鈴木馨祐長期支持我國主權地位。圖／國防部提供

國防部顧立雄今日接見日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐一行，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題交換意見，期許深化兩國實質合作，建構更緊密堅韌的友好關係。顧立雄也再次感謝日本首相高市早苗堅定維持台海和平穩定的立場。

顧立雄表示，鈴木眾議員於法務大臣任內，推動在日台人的戶籍標示修正案，以實際作為支持我主權地位。他並再次強調，日本首相高市早苗堅定表達維持台海和平穩定的立場，即使遭受中共經濟施壓或武力威脅，仍態度明確不予妥協，令人感佩。

顧立雄指出，中共頻繁演訓，不僅是對台灣的恫嚇手段，更間接威脅印太友我國家。台、日身為信守和平的民主夥伴、堅定朋友，未來希望具體深化雙邊國防事務交流及友盟關係，建立集體嚇阻力，共同為印太及全球安全，帶來正面效益。

這次是鈴木馨祐卸任法務大臣後首次組團訪台，在台期間晉見賴清德總統、副總統蕭美琴，拜會前總統蔡英文等官員。目前同一期間訪台的還有自民黨幹事長代行萩生田光一、前外務大臣河野太郎等多個訪問團。

國防部長顧立雄接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員訪問團。圖／國防部提供
國防部長顧立雄接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員訪問團。圖／國防部提供

