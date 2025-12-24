聽新聞
0:00 / 0:00
接見日本眾議員鈴木馨祐訪問團 顧立雄盼深化台日國防合作
國防部長顧立雄今日接見日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐一行，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題交換意見，期許深化兩國實質合作，建構更緊密堅韌的友好關係。顧立雄也再次感謝日本首相高市早苗堅定維持台海和平穩定的立場。
⭐2025總回顧
顧立雄表示，鈴木眾議員於法務大臣任內，推動在日台人的戶籍標示修正案，以實際作為支持我主權地位。他並再次強調，日本首相高市早苗堅定表達維持台海和平穩定的立場，即使遭受中共經濟施壓或武力威脅，仍態度明確不予妥協，令人感佩。
顧立雄指出，中共頻繁演訓，不僅是對台灣的恫嚇手段，更間接威脅印太友我國家。台、日身為信守和平的民主夥伴、堅定朋友，未來希望具體深化雙邊國防事務交流及友盟關係，建立集體嚇阻力，共同為印太及全球安全，帶來正面效益。
這次是鈴木馨祐卸任法務大臣後首次組團訪台，在台期間晉見賴清德總統、副總統蕭美琴，拜會前總統蔡英文等官員。目前同一期間訪台的還有自民黨幹事長代行萩生田光一、前外務大臣河野太郎等多個訪問團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言