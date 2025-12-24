立院還沒過預算 美先公布3500億對台軍售…江啟臣稱「罕見」

美國國務院上周批准總額約新台幣3500億元對台軍售，進行「知會國會」程序。立法院副院長江啟臣今日接受專訪，對此表示「罕見」，代表美方非常重視，美國在台協會（AIT）這段時間應頻繁接觸各政黨，尤其是國會，可能都會關心到這筆國防特別預算的問題。

國民黨、民眾黨立院黨團昨日再度於立法院程序委員會，將預算規模達新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，暫緩列案。

江啟臣今接受專訪，談及美國國務院批准對台軍售，規模達新台幣3500億元。他表示，這比較罕見，過往是通過預算後同意要買，美方還要知會國會才會公布，不會在這階段就公布，代表美方非常重視軍售這件事。AIT這段時間應該頻繁接觸各政黨，尤其是國會，可能都會關心到這筆國防特別預算的問題。

江啟臣表示，美方非常務實，知道國會裡誰是多數，雖然三黨不過半，但在野是多數，會影響到相關決定，包括預算、法律等，針對國防特別預算這件事，這些做法滿明顯的。

AIT在昨日立院程委會開會1小時前，在臉書展示AIT副處長梁凱雯（Karin M. Lang）和國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，重申美國支持台灣強化防衛能力。

江啟臣說，基於中華民國過去與美國關係，不論是國會、行政部門，沒有壓力是不可能的。在美、中、台這種特別關係下，台美關係不只是雙邊，甚至會影響三邊和區域關係及安全。作為負責任政黨，不可能不在乎與美方的關係。

江啟臣表示，他擔任黨主席時，著手推動在華府設立辦公室的相關事宜，之後該辦公室持續且頻繁與美國國會互動、溝通。國民黨長期與美方維持著深厚的雙邊關係，從美方近期的動向來看，國民黨自然能清楚感受到，美方高度關注。