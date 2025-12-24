快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣（圖）。圖／聯合報資料照
立法院副院長江啟臣（圖）。圖／聯合報資料照

美國國務院上周批准總額約新台幣3500億元對台軍售，進行「知會國會」程序。立法院副院長江啟臣今日接受專訪，對此表示「罕見」，代表美方非常重視，美國在台協會（AIT）這段時間應頻繁接觸各政黨，尤其是國會，可能都會關心到這筆國防特別預算的問題。

國民黨、民眾黨立院黨團昨日再度於立法院程序委員會，將預算規模達新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，暫緩列案。

江啟臣今接受專訪，談及美國國務院批准對台軍售，規模達新台幣3500億元。他表示，這比較罕見，過往是通過預算後同意要買，美方還要知會國會才會公布，不會在這階段就公布，代表美方非常重視軍售這件事。AIT這段時間應該頻繁接觸各政黨，尤其是國會，可能都會關心到這筆國防特別預算的問題。

江啟臣表示，美方非常務實，知道國會裡誰是多數，雖然三黨不過半，但在野是多數，會影響到相關決定，包括預算、法律等，針對國防特別預算這件事，這些做法滿明顯的。

AIT在昨日立院程委會開會1小時前，在臉書展示AIT副處長梁凱雯（Karin M. Lang）和國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，重申美國支持台灣強化防衛能力。

江啟臣說，基於中華民國過去與美國關係，不論是國會、行政部門，沒有壓力是不可能的。在美、中、台這種特別關係下，台美關係不只是雙邊，甚至會影響三邊和區域關係及安全。作為負責任政黨，不可能不在乎與美方的關係。

江啟臣表示，他擔任黨主席時，著手推動在華府設立辦公室的相關事宜，之後該辦公室持續且頻繁與美國國會互動、溝通。國民黨長期與美方維持著深厚的雙邊關係，從美方近期的動向來看，國民黨自然能清楚感受到，美方高度關注。

相關新聞

立院還沒過預算 美先公布3500億對台軍售…江啟臣稱「罕見」

美國國務院上周批准總額約新台幣3500億元對台軍售，進行「知會國會」程序。立法院副院長江啟臣今日接受專訪，對此表示「罕見...

M1A2T首次戰備偵巡 專家：以利戰時迅速進入指定位置

陸軍584旅昨天首度以M1A2T戰車，在一般道路進行戰備偵巡，執行重要目標防護演練，今天凌晨返抵營區。軍事學者舒孝煌分析...

部隊鍋EP250｜泰國空軍博物館很有儀式感 如此懂你要的哏

各國的空軍博物館展現出不同國家的建軍風格和歷史，在東南亞戰力前端的泰國，空軍博物館館藏受到歐洲影響，早早就開啟了蒐藏之路。 本集邀請到聯合報資深軍事記者程嘉文來分享，前後參觀泰國空軍博物館，他們做了那些轉變，如何從一個單純的軍史展館，變成懂哏的軍事博物館。

退將赴陸參與抗日史研討會 退輔會副主委：抗戰英雄都在台灣

立法院外交及國防委員會上午邀請退輔會副主委傅正誠專案報告「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為」，並備質詢，會前...

「艾森豪夾克」復活 陸軍開放全軍官兵訂製

國防部前部長馮世寬任內試辦的「艾森豪夾克」復活！陸軍司令部宣布，陸軍官兵從今年冬天開始，可在服裝供售站憑點數訂製「新式夾...

美國防部評估中2027可攻台取勝 徐斯儉：威脅包含印太 第一島鏈

路透社引述美國戰爭部報告草案提到，中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。國防部副部長徐斯儉說，這份報告...

