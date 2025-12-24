快訊

中央社／ 台北24日電
陸軍M1A2T戰車成軍服勤後，首次執行戰備偵巡演習。與陸軍584旅參與新竹地區重要目標防護演練。圖／軍聞社提供
陸軍M1A2T戰車成軍服勤後，首次執行戰備偵巡演習。與陸軍584旅參與新竹地區重要目標防護演練。圖／軍聞社提供

陸軍584旅昨天首度以M1A2T戰車，在一般道路進行戰備偵巡，執行重要目標防護演練，今天凌晨返抵營區。軍事學者舒孝煌分析，M1A2T戰車的尺寸和動力都與陸軍先前的戰車不同，透過戰備偵巡讓官兵熟悉環境，戰時得以迅速進入指定位置。

軍聞社報導，陸軍裝甲第584旅昨天拂曉實施營級戰備偵巡訓練，派遣M1A2T戰車、拖式飛彈車等車輛於新竹實施重要目標防護演練。據了解，包含M1A2T戰車在內的各式軍車，今天拂曉由重要目標，機動返回湖口營區。

軍事專家、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘，今天凌晨在新竹地區實地觀察M1A2T戰車機動行駛。他受訪表示，此次M1A2T戰車戰備偵巡行駛於一般道路，也通過橋梁，證明台灣的公路環境可以承受重量接近70公噸的M1戰車。當M1A2T戰車通過後，道路並無損傷，只留有戰車履帶膠塊，壓印在地面上的黑紋。

軍方人士向中央社記者證實，此次584旅M1A2T戰車進行戰備偵巡，沒有造成行駛的道路損壞，通過的橋梁情況也都正常。當戰車通過橋梁時會採取分散作為，例如兩座橋墩之間的橋面，同時間只會有一輛戰車行駛通過。

陳國銘指出，相比國軍CM11、M60A3戰車在道路上行駛，M1A2T戰車行駛在道路上的噪音降低很多，且在加速能力和機動靈活性，都優於CM11、M60A3戰車。

國防院副研究員舒孝煌表示，M1A2T戰車的尺寸和動力都和CM11、M60A3戰車不同。換裝新型戰車後，官兵需要透過實際在道路上行駛，熟悉道路環境，也有利戰時快速進入指定位置，且透過實際上路，可驗證更換戰車後，部隊過去規劃路線是否需要更動或調整。

M1A2T首次戰備偵巡 專家：以利戰時迅速進入指定位置

陸軍584旅昨天首度以M1A2T戰車，在一般道路進行戰備偵巡，執行重要目標防護演練，今天凌晨返抵營區。軍事學者舒孝煌分析...

