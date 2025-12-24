陳廷寵赴中參與研討會 退輔會：抗戰英雄都在台灣

快訊

中央社／ 台北24日電

退役上將陳廷寵赴北京出席抗日史研討會，退輔會副主委傅正誠今天表示，退輔會日前曾表揚16位抗戰老英雄，退輔會還為此出版專書，可看出「抗戰英雄都在台灣」；至於有無違規，會由權責單位處理。

立法院外交及國防委員會上午邀請國軍退除役官兵輔導委員會專案報告「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為」，並備質詢。

媒體詢問，陸軍退役上將陳廷寵等人赴北京出席抗日史研討會，是否有違反相關規定。

傅正誠會前接受訪問指出，有無違反規定會由權責單位處理，但抗戰英雄都在台灣，例如退輔會日前舉行80週年慶祝大會時，表揚16位抗戰老英雄，退輔會也為此撰寫一本書，可以看出老前輩們都在台灣。

針對國民黨立委陳永康提案修年金改革，傅正誠表示，主法機關為國防部，退輔會為執行機關，若主法機關（國防部）修法通過，執行單位一定配合，照顧榮民是退輔會的責任，只要是照顧榮民的事情，退輔會一定努力爭取。

退輔會 國防部 抗戰

相關新聞

美國防部評估中2027可攻台取勝 徐斯儉：威脅包含印太 第一島鏈

路透社引述美國戰爭部報告草案提到，中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。國防部副部長徐斯儉說，這份報告...

美國防部報告草案：中國預期2027可攻台取勝

路透取得美國國防部一份報告草案揭露，中國大陸軍方在三處最新的飛彈發射井群裝填超過一百枚東風｜31洲際彈道飛彈，且不打算與...

「艾森豪夾克」復活 陸軍開放全軍官兵訂製

國防部前部長馮世寬任內試辦的「艾森豪夾克」復活！陸軍司令部宣布，陸軍官兵從今年冬天開始，可在服裝供售站憑點數訂製「新式夾...

美退將評對台軍售：提升中共犯台難度 惜未納預警機

川普2.0再宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈等8案。美退將分析，這批軍售方案涵蓋多項武器系統，將...

賴總統：全社會防衛韌性 要法制化

賴清德總統昨天主持總統府全社會防衛韌性委員會第六次會議表示，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參...

境外敵對勢力威脅持續升高 賴總統：全社會防衛韌性要邁向法制化

賴清德總統今天在全社會防衛韌性委員會中表示，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參與；全社會防衛韌...

