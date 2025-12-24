快訊

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

獨／藍白共推「國民帳戶」 助12歲以下孩童從5萬累積第一筆資本

聽新聞
0:00 / 0:00

美國防部評估中2027可攻台取勝 徐斯儉：威脅包含印太 第一島鏈

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國防部副部長徐斯儉。圖／聯合報系資料照片
國防部副部長徐斯儉。圖／聯合報系資料照片

路透社引述美國戰爭部報告草案提到，中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。國防部副部長徐斯儉說，這份報告證實，面臨威脅的不只台灣，而是整個第一島鏈，以及美國盟友在內，台灣有責任維護印太地區和平與穩定，因此需要趕快建設國防。

⭐2025總回顧

立法院財政委員會今邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，逾2000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

針對在野四度擋下明年度中央政府總預算跟軍購特別條例，徐斯儉會前受訪時表示遺憾，他說，國防部建軍備戰是因應敵情威脅發展和計畫；當前中共對台威脅與日俱增，根據今年10月的統計，共機共艦進入我應變區的數字是前兩年平均數字的兩倍，威脅越來越嚴重，且中共對台威脅不是只對台灣，而是對整個第一島鏈。

徐斯儉說明，不管是國防部年度預算或特別預算，都反映台灣自我防衛決心，以及對維持區域維持和平穩定的責任，迫在眉睫，且特別預算是針對不對稱戰的發展訓練，以及全社會防衛韌性計畫，希望立法院各黨派委員能讓預算排進程序委員會，國防部願意在立法院監督下謹慎編列預算，也願意監督，共同為國防建設努力。

路透引述五角大廈文件稱，2027年中共具備攻台能力，且有可能取勝。徐斯儉指出，這份報告提到中共在2027年之前要具備攻台能力，還將具備攻擊印太、第一島鏈所有美軍基地的能力，中共也發展長程導彈，範圍達1500到2000海浬間，也就是ICBM（洲際導彈）的攻擊能力。

這份報告證實他先前所說，現在面臨威脅的不只台灣，而是整個第一島鏈，以及美國盟友在內，台灣有責任維護印太地區和平與穩定；至於中共攻台會不會成功，這實際上也是個變數，他尚未仔細閱讀，但報告證明台灣需要趕快建設國防，也對台灣當前處境給予重要提醒。

國防部 徐斯儉 中共

延伸閱讀

美國防部報告草案：中國預期2027可攻台取勝

美媒列共軍攻台「可能3步驟、最佳攻台時地」 陸國台辦回應了

國防部：若共軍猝然攻台 各部隊「去中心化」不待命令作戰

徐斯儉任國防部副部長 學者憂：派系妥協而非專業安排

相關新聞

美國防部評估中2027可攻台取勝 徐斯儉：威脅包含印太 第一島鏈

路透社引述美國戰爭部報告草案提到，中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。國防部副部長徐斯儉說，這份報告...

美國防部報告草案：中國預期2027可攻台取勝

路透取得美國國防部一份報告草案揭露，中國大陸軍方在三處最新的飛彈發射井群裝填超過一百枚東風｜31洲際彈道飛彈，且不打算與...

「艾森豪夾克」復活 陸軍開放全軍官兵訂製

國防部前部長馮世寬任內試辦的「艾森豪夾克」復活！陸軍司令部宣布，陸軍官兵從今年冬天開始，可在服裝供售站憑點數訂製「新式夾...

美退將評對台軍售：提升中共犯台難度 惜未納預警機

川普2.0再宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈等8案。美退將分析，這批軍售方案涵蓋多項武器系統，將...

賴總統：全社會防衛韌性 要法制化

賴清德總統昨天主持總統府全社會防衛韌性委員會第六次會議表示，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參...

境外敵對勢力威脅持續升高 賴總統：全社會防衛韌性要邁向法制化

賴清德總統今天在全社會防衛韌性委員會中表示，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參與；全社會防衛韌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。