因應中國威脅 華府智庫籲美優先對台軍售、聯合訓練

中共對台軍事脅迫不斷，華府智庫報告指出，防止北京以軍事力量改變現狀，符合美國國家利益，美國應優先推動對台軍售、美台共同生產及聯合訓練；台灣也必須持續增加國防支出，並以「豪豬戰略」打造具可信嚇阻力的部隊。

保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）日前發布以「防衛台灣免於入侵：下一步行動」（Defending Taiwan from an Invasion: Next Steps）為題的報告，由該智庫資深研究員皮特斯（Robert Peters）、資深政策顧問畢佛（Wilson Beaver）撰寫。

報告開宗明義寫道，華府國防政策圈、五角大廈及民選官員之間已形成廣泛共識：中國是美國最大外部威脅。外界也日益憂心，中國試圖在2027年左右具備奪取台灣所需的能力。

面臨中國威脅，報告指出，台灣有責任建立具可信嚇阻力的部隊，且必要時能拖延中國入侵行動，直到其他支援兵力抵達馳援；台灣還需要為一場持久的島嶼防衛戰做好準備。

報告寫道，這類防衛應著重將台灣打造為「豪豬」，意即一旦敵人企圖「吞下」就會承受巨大痛苦。相關能力包括長程精準打擊火力、海上拒止能力、整合式防空與飛彈防禦系統及反裝甲作戰能力。

同時，報告也呼籲，台灣應參與更多和美國的雙邊海上演習，並視情況參與和區域內夥伴國家的多邊演習。

報告直指，台灣每天承受來自中國脅迫的重大威脅，且在可預見的未來面臨中國入侵的「生存威脅」，防止北京以軍事力量改變現狀，符合美國國家利益。

報告建議，美國應將台灣列為軍售優先對象，在美國盟友與夥伴之中，台灣應排在軍事裝備採購的前端；美國應擴大並提升台灣可採購的武器系統，台灣若能取得部分過去無法購買的系統，將對其防衛產生巨大影響。

其他政策建議還包括美台擴大在台共同生產，報告寫道，像是刺針飛彈及由Anduril等公司生產的新系統，都是在台共同生產的理想候選項目，特別是彈藥應在台灣生產，以減輕美國國防工業基礎的負擔，並確保台灣能自行擴大產能。

報告並指出，台灣對自身防衛負有首要責任，必須持續增加國防支出，採購符合不對稱防衛戰略的能力，建立足以嚇阻中國軍事入侵的軍隊。

這份報告發布的同日正值美國政府再度宣布對台軍售，包括戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等8案；總額為111億540萬美元。

為因應北京施壓，總統賴清德已多次表示，台灣國防支出預計在明年提升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年前將此基準提高至5%。