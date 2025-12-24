快訊

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不讓探望 親友揭與岳父母鬧翻內幕

夏宇禾酒後又出事！嘴對嘴白衣男被起底 竟是富三代人夫

美退將評對台軍售：提升中共犯台難度 惜未納預警機

中央社／ 華盛頓23日專電
華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員蒙哥馬利。圖／擷自捍衛民主基金會官網
華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員蒙哥馬利。圖／擷自捍衛民主基金會官網

川普2.0再宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈等8案。美退將分析，這批軍售方案涵蓋多項武器系統，將使中國執行占領台灣的行動變得困難，但令人失望的是，華府仍未同意台灣汰換預警機的需求。

⭐2025總回顧

美國國防安全合作署（DSCA）上週宣布，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等；總額為111億540萬美元。

美國國務院已批准這8項擬議的軍售案，並由國防安全合作署進行「知會國會」程序。這是川普（Donald Trump）重返白宮以來，美國第2度宣布對台軍售。

美國退役海軍少將、現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）近期以電子郵件回覆中央社記者提問表示，這套軍售方案涵蓋多項武器系統，將讓中國執行占領台灣的行動變得困難，特別像是海馬士遠程精準打擊系統、M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈等地面部署系統與彈藥。

他指出，這批軍售還包括總值約10億美元的無人機項目，這些系統將在海上及地面反介入能力方面扮演重要角色。

不過，蒙哥馬利也說，令人失望的是，美國仍未同意台灣採購E-2D預警機的需求。在面對中國引起的危機情境時，這類軍機具成本效益，對協調台灣F-16戰機與防空系統至關重要。

今年稍早有知情人士透露，中共對台侵擾範圍已延伸至台灣東部區域，為了有效偵測並反制中共匿蹤戰機，台灣空軍有必要採購美軍現役的E-2D預警機，以取代現行的E-2K預警機。

美政府先前於11月13日宣布批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，此為川普2.0首次對台軍售。

中共對台軍事侵擾不斷之際，路透社昨天報導，美國戰爭部一份報告草案詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力」。

美國國防 軍售 飛彈

延伸閱讀

北京舉辦抗日史研討會 陳廷寵等國軍退將出席

美參院通過人事案 印太助理防長曾承諾加快對台軍售

胡錫進：一旦戰爭爆發 共軍「可不會像俄軍那麼面」

美再對台軍售 專家：強化嚇阻犯台傳達區域安全承諾

相關新聞

美國防部報告草案：中國預期2027可攻台取勝

路透取得美國國防部一份報告草案揭露，中國大陸軍方在三處最新的飛彈發射井群裝填超過一百枚東風｜31洲際彈道飛彈，且不打算與...

美退將評對台軍售：提升中共犯台難度 惜未納預警機

川普2.0再宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈等8案。美退將分析，這批軍售方案涵蓋多項武器系統，將...

賴總統：全社會防衛韌性 要法制化

賴清德總統昨天主持總統府全社會防衛韌性委員會第六次會議表示，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參...

境外敵對勢力威脅持續升高 賴總統：全社會防衛韌性要邁向法制化

賴清德總統今天在全社會防衛韌性委員會中表示，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參與；全社會防衛韌...

曾是唯一兩棲指揮艦 海軍高雄艦明年2月25日除役

據了解，海軍已決定明（2026）年2月25日當日為高雄艦舉行除役儀式。

民進黨：藍委封殺軍費條例打臉鄭麗文 坐實赴中領旨

藍白四度封殺軍購特別條例草案。民進黨發言人韓瑩批評，藍白無視基本立法程序，不讓法案進入委員會充分討論與審查，她更酸國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。