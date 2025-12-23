境外敵對勢力威脅持續升高 賴總統：全社會防衛韌性要邁向法制化

賴清德總統今天在全社會防衛韌性委員會中表示，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參與；全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制。

全社會防衛韌性委員會第六次委員會今天登場，賴總統表示，經過一年多的努力，全社會防衛韌性，已經促成中央政府與基層的連結，並且加深台灣與國際對話的多元性，更讓國人提高對於災防、以及各種緊急狀況的反應意識。但他仍要提醒，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，「我們需要更積極讓全社會都擴大參與」。

賴總統做出三點裁示，第一，全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制。有準備，更安全，真正可以落實守護台灣的，不只是國軍的實力，而是社會的韌性。必須讓民間準備的工作制度化、法制化，並鼓勵每一位國人都一起投入。

賴總統說，請行政院，依循「中央統合、地方落實、民間協力」的原則，針對部會分工、地方政府角色與民間參與授權，啟動制度化工作，務必確保所有部會都清楚自己的責任，也讓非政府組織、社區與家庭，都能夠了解面對危機的相關作為。

賴總統表示，第二，要從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及。為了因應天然災害及境外威脅等挑戰，社會各界及不同世代，都需要建立風險認知與應變能力。因此他要請行政院，統計相關教育資源，並加強與多元的公民團體合作，納入不同世代、族群的需求，發展跨世代教材，讓國人能夠有更深厚的資訊素養及防災能力。

第三，要推動以演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。今年的城鎮韌性演習，在11個縣市辦理，但還只是初步地觸及軍民協作議題，明年的城鎮韌性演習，一定要在現有的基礎上，精進軍民整合相關訓練。

賴總統說，因此他要請行政院督導各部會，在能源、運輸、通訊、醫療、民生物資、金融韌性等議題上，先行就各自的責任啟動演練，演練務必制度化、科學化、無劇本化，並透過系統性分析演練成果，掌握整備的進度，並確保部會間的作為，足以對應潛在的風險。也請國防部，思考各種緊急時刻的民生需求，並研議如何讓民間力量、與國軍協作的機制，納入演習訓練。