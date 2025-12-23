快訊

民進黨：藍委封殺軍費條例打臉鄭麗文 坐實赴中領旨

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩。圖／聯合報系資料照片
藍白四度封殺軍購特別條例草案。民進黨發言人韓瑩批評，藍白無視基本立法程序，不讓法案進入委員會充分討論與審查，她更酸國民黨立委翁曉玲才剛從廈門返台，就公開放話封殺國防特別條例，坐實國民黨立委赴中領旨、亂台行徑，違背國人防衛國家意志，究竟是為哪個國家服務？

⭐2025總回顧

韓瑩也稱，國民黨主席鄭麗文昨日才在大學演講中，面對學生大言不慚地聲稱「國民黨沒有要擋軍購」，結果不到一天，自家立委就在立法院公然打臉黨主席。睜眼說瞎話、毫無羞恥地欺騙人民，更無視國際社會一再警告，持續玩弄危險的政治遊戲，對外釋放嚴重錯誤訊號。

立法院程序委員會今天不只將賴清德總統彈劾案列入周五院會報告事項，也將預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」再度暫緩列案，朝野立委為此互嗆，火藥味十足。

韓瑩質疑，翁曉玲以「執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼」為由，作為持續阻擋的藉口，但依照立法程序，法案與預算案必須先通過程序委員會付委，才能在委員會中進行說明與實質討論。如今連進入討論的機會都不給，根本是為反而反、毫無誠意。

最後，韓瑩提出「三問」，為什麼國民黨如此排斥強化台灣國防？為什麼國民黨立委前往中國卻始終不敢攤在陽光下？為什麼每一次關鍵的國防預算與國安法案，國民黨總是選擇阻擋？一邊跑去中國「交流」，一邊回國封殺國防法案與預算，這樣的中國國民黨，究竟是在為哪一個國家服務？請對全體台灣人民說清楚、講明白。

國民黨 國防預算 法案

