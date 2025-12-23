最強戰車上街！M1A2T戰車首次戰備偵巡 凌晨演練重要目標防護

陸軍向美採購M1A2T戰車成軍服勤後，今天凌晨首次駛出營區，執行戰備偵巡演習。與陸軍584旅所屬兵力共同參與新竹地區重要目標防護演練。

據軍聞社報導，為驗證部隊應變制變能力並遂行重要目標防護，陸軍裝甲第584旅今日凌晨實施營級單位戰備偵巡訓練，派遣M1A2T戰車，偕同CM32、CM33、CM34裝步戰鬥車、CM22迫砲車及拖式飛彈悍馬車等各式車輛，機動前往新竹地區執行重要目標防護演練。

根據報導，584旅聯兵3營官兵在清晨天色未亮之際，依序完成人員裝備檢整、通聯測試及車輛檢查。接獲命令後，由旅長實施任務提示並下達作戰命令，隨即帶領車隊自營區出發。過程中，官兵隨時警戒周遭狀況，展現平時訓練成果。

部隊抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，執行戰力保存及重要目標防護，藉由模擬實況操演，熟悉作戰地區周遭環境與機動路線，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。