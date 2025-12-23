賴總統彈劾案列周五立院議程 1.25兆軍費條例藍白再封殺

國民黨團、民眾黨團上周五舉行記者會，宣布將針對賴清德總統提出彈劾案，立法院程序委員會今午開會，民眾黨立委劉書彬於今午程委會，提案將國民黨、民眾黨所提出之彈劾案，列入周五報告事項第二、三案，並交全院委員會併案審查，儘管綠委反對，仍在藍白人數優勢下通過。另外預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」再度暫緩列案。

立院程委會今午開會，起初即現火藥味。王義川登記發言，與一眾開會綠委上台，批藍白又要阻擋立委赴陸報備，王更說，「彈劾賴清德你又不會過，就是把賴清德叫來罵，不是說六、七成民意，卻又不敢倒閣。」

劉書彬則提出議事日程草案，將國民黨團彈劾賴總統案、民眾黨團彈劾賴總統案，分別改列報告事項第二、三案，並交全院委員會併案審查；預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」也暫緩列案。

王義川、劉書彬提案均有異議。針對王的提案，共有9人贊成，9人反對，會議主席翁曉玲反對，王的提案不通過；劉的提案，同為9人贊成，9人反對，翁曉玲表示贊成，故通過劉的提案。

國民黨團書記長羅智強受訪表示，目前預定的程序是會把彈劾日程規畫送到立法院，草案已出來，細部會跟民眾黨繼續協調，另外在周五黨團大會通過之後，日程就會定案。大致上有幾個方向，第一是會召開一次甚至不止一次全院委員會，邀請被彈劾人賴總統到院說贏；第二是目前傾向要在立法院召開彈劾公聽會；第三是，在全國凝聚憲政守護力量的部分，也會在全國展開一系列的行動；第四是，投票前再召開一次全院委員會，邀請被彈劾人到院說明，表定在明年520前後進行彈劾案的表決。