藍委才嗆再擋軍購特別預算條例 AIT曝與藍營高層互動照
國民黨立委翁曉玲才預告，將在今立院程序委員會繼續擋下攸關1.25兆元軍購預算的國防特別條例；美國在台協會（AIT）今在臉書貼出副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨兩位副主席李乾龍和張榮恭的會面照，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。
AIT表示，梁凱雯與李、張兩人會面時強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。
會談期間，AIT指出，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性；梁凱雯與李乾龍和張榮恭亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。
