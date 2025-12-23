快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

藍委才嗆再擋軍購特別預算條例 AIT曝與藍營高層互動照

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）在臉書貼出副處長梁凱雯（Karin Lang，左）與國民黨副主席張榮恭（右）的會面照，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）在臉書貼出副處長梁凱雯（Karin Lang，左）與國民黨副主席張榮恭（右）的會面照，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。取自AIT臉書

國民黨立委翁曉玲才預告，將在今立院程序委員會繼續擋下攸關1.25兆元軍購預算的國防特別條例；美國在台協會AIT）今在臉書貼出副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨兩位副主席李乾龍和張榮恭的會面照，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。

⭐2025總回顧

AIT表示，梁凱雯與李、張兩人會面時強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。

會談期間，AIT指出，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性；梁凱雯與李乾龍和張榮恭亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang，中）日前與國民黨副主席李乾龍（右二）會面。取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang，中）日前與國民黨副主席李乾龍（右二）會面。取自AIT臉書

美國在台協會 AIT 李乾龍

延伸閱讀

王金平從政50年餐會 柯志恩、陳其邁都到齊

鄭麗文未獲邀王金平餐會遭解讀兩人不和 好友闢謠：誤會大了

澎湖縣長選舉 國民黨：定於一尊參選

李乾龍與藍委餐敘論選務 徐欣瑩：有信心黨中央找出最佳人選

相關新聞

1.25兆軍購條例草案再封殺？ 翁曉玲：賴總統說明前不樂見通過

立法院程序委員會今午開會，將直接牽涉到本周五、下周二院會議程。執政黨關注預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰...

藍委才嗆再擋軍購特別預算條例 AIT曝與藍營高層互動照

國民黨立委翁曉玲才預告，將在今立院程序委員會繼續擋下攸關1.25兆元軍購預算的國防特別條例；美國在台協會（AIT）今在臉...

陸九天無人機母艦可蜂群作戰 揭秘黑科技蜂巢任務艙

中國大陸央視新聞12月11日報導，全球首款空中無人機航艦—九天無人機在陝西蒲城成功首飛。說它是無人機航艦，是因它最大載重可達6噸，機身內能裝上百枚巡飛彈或小型無人機，還有8個外掛點，可掛載各式飛彈，能快速轉換任務為救難救援運輸的民用無人機。

被問軍購特別預算…鄭麗文：防衛台灣 不是一個價格

國民黨主席鄭麗文昨受邀赴東吳大學政治系學生會演講，學生提問辛辣，包括「對獨裁者定義」、是否反對軍購預算及是否會刪除黨章明定的「反對共產主義」。鄭麗文說，國民黨是要跟共產黨不打仗、不互相殘殺，「但我們沒有要參加共產黨，國民黨沒有要變成共產黨」，所以黨章不需要修改。

觀察站／抹紅陷阱 在野只能見招拆招

攸關一點二五兆元的軍購特別條例草案再度向立院叩關。面對賴政府仗美國老大哥之勢，對國會與社會實施情勒，意圖把反對者打上「投...

國防特別條例 在野預告今再擋

攸關一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨團已聯手在立法院程序委員會三度封殺，今午將第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。