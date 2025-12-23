路透：美評估北京預期2027年底具備對台作戰取勝能力

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
路透引述美國戰爭部報告草案指出，中國加速擴軍，預期2027年底前具備對台作戰並取勝能力。 (路透社)
根據路透社看到的一份美國戰爭部報告草案，草案詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力」。

報告稱，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括對距離中國1500至2000海里的目標發動打擊。

報告指出：「若這類打擊達到足夠規模，可能會對美國在亞太地區衝突中或衝突周邊的存在造成嚴重挑戰與干擾。」

報告同時凸顯了北京不斷擴大的軍事野心。報告指出，中國很可能已在其最新建成的3個飛彈發射井基地部署了超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），且無意進行武器管制談判。

報告稱，中國正以快於其他擁核國家的速度擴張並現代化其武器庫。

上個月，美國總統川普（Donald Trump）表示，或正在構想與中國和俄羅斯的無核化計畫。但這份美國戰爭部報告草案指出，北京似乎對此並不感興趣。

報告稱：「我們持續看到，北京對推進此類措施或更全面的武器管制談判毫無興趣。」

報告特別指出，北京當局很可能已在靠近中國與蒙古國邊界的飛彈發射井基地部署了超過100枚採用固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈。美國戰爭部此前已通報這些發射井基地的存在，但並未披露發射井內飛彈的具體數量。

這份報告草案並未指出這些新部署飛彈的潛在目標。

美國官員指出，在提交給國會之前，報告內容仍可能有所調整。

報告稱，中國在2024年的核彈頭庫存仍處於600枚出頭，這反映出「與前幾年相比，生產速度有所放緩」。

報告中並說，中國的核擴張仍在持續，並有望在2030年前擁有超過1000枚核彈頭。

