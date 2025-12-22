立委考察澎湖戰備 肯定官兵捍衛國家提升國防韌性

立法院外交及國防委員會召集委員王定宇等人，今天考察澎湖地區三軍部隊戰備整備與防衛部署，肯定官兵長年戍守外島第一線，肩負捍衛國家安全與維護區域穩定的重要任務。

民進黨立委王定宇及陳俊宇等人，今天在國防部常務次長楊基榮中將、陸軍司令部參謀長陳建義中將等人陪同下，瞭解澎湖地區防空接戰、後勤支援及各項作戰整備情形，對官兵在艱困環境中持續強化應變能力與防衛韌性，表達高度肯定。

王定宇表示，澎湖位居台海防衛前緣，是國防戰略重要關鍵節點，官兵全天候待命，為嚇阻威脅、維護區域穩定的重要力量；他並肯定澎防部與地方單位在防災與應變上的密切合作，強調軍民協力有助提升整體國防韌性。

澎防部指揮官陳俊源中將表示，部隊將持續以「固守前線、提升韌性」為核心，精進訓練與指管作為，確保戰力維持最佳狀態，展現戍守外島、捍衛國家安全堅定決心。