海陸上兵推摔中尉排長勒頸嗆「弄死你」 慘遭勒退又判刑

海軍陸戰隊66旅工兵連志願役張姓上兵對傅姓中尉排長不滿，今年3月某晚於龜山營區內，不但將傅推摔倒地，還上前以右臂勒頸恐嚇「弄死你」，桃園地院考量被告認罪並已和解改以簡易判決，依陸海空軍刑法的對上官施強暴罪，判3月徒刑，得易科9萬罰金，緩刑2年，可上訴。

犯罪事實指出，24歲張男原為海軍陸戰隊66旅工兵連的上兵工兵，今年3月30日傍晚6時，在桃園市龜山區慧敏營區內，因故與同連但非直屬長官的傅姓中尉排長發生爭執，張男因心生不滿，竟公然挑戰部隊紀律。

張男先將傅姓排長猛力推摔在地，隨後以右前臂狠勒對方頸部，除肢體暴力外，張男更當場對上官叫囂恐嚇，威脅對方「有本事就不要出大門」、「要弄死你」等語。此舉驚動高層將他交由桃園憲兵隊送辦，桃檢起訴求處重刑，案發後，他也遭軍方汰除於5月1日退伍。

桃院簡易判決書指出，張姓被告犯案時為現役軍人，即便判決時已退伍，仍適用陸海空軍刑法處罰，張所為涉犯陸海空軍刑法的「對上官施強暴罪」，審酌被告案發時為現役軍人，本應遵守法治及紀律，因細故與傅姓上官發生爭執，竟勒扣上官頸部及出言恐嚇，對軍隊紀律及軍中倫常產生不良影響，也造成上官內心恐懼。

法官考量，念在張男犯後坦承犯行，無前案紀錄且已與傅姓上官達成調解及賠償所受損失，兼衡他自陳的教育程度、職業及其犯罪手段、動機及其無前科的素行，量處有期徒刑3個月，得易科罰金，並給予緩刑2年機會，希望經此教訓能知所警惕。