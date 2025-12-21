「鏡報新聞網」稱海鯤潛艦外籍顧問不敢出海測試？台船揚言提告

「鏡報新聞網」今天報導，原訂上月交船的海鯤號潛艦，目前尚未進入潛航測試階段，海軍司令部先前曾經要求台船只需以最低安全標準進行測試，包括來自美、英等國的監造、技協、顧問等外籍人員，一度不敢上船，至今包括洛馬、雷神、L3 Harris等美商仍未搭上海鯤艦出海。

對此海軍與台船都強烈否認，台船並宣稱，已針對洩密行為蒐集證據，將於適當時機採取法律行動。

海軍司令部強調，所謂「以最低安全標準執行海測」，說法與事實不符。各階段海測外籍監造技協及裝備廠家，亦均按測試程序書及項目需要，綜合考量空間限制及裝備專業分工，共同出海測試及調校，並無拒絕上船情事。台船則說，原型艦海上測試，均依既定程序與安全規範。相關測試條件與風險評估，均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，絕非「以最低安全標準」。各階段海測，外籍監造技協及裝備廠家，均按測試程序書及項目，綜合考量空間限制、裝備專業分工，完成整體規劃後，共同出海測試及調校，並無拒絕上船情事。

爆料指出，海軍司令部完全不理會海測最高安全標準，直接要求台船公司「以最低安全標準」出海進行海上測試，因此包括美、英等國的監造、技協，及海軍花錢聘任的英國 BMT技術顧問都不敢上船出海，只能靠台船及海軍256戰隊接艦官兵負責海測任務。鏡報報導宣稱，海鯤艦在泊港測試時即發生液壓系統出現問題，外國廠商花了40個月仍無法搞定，但當初海軍司令部為趕在520賴總統就職周年之前執行「政治性出海」的海上測試，一再催促台船要提前執行海測，台船最後被逼，在柴電主機未完成併聯的情況下，第一次出海完全以電瓶電力，所以僅2小時即返航；第二次出海發生尾舵液壓失效，必須官兵手動操舵。

報導引述爆料人士說法，國外監造、技協都知道海鯤號液壓問題，因此第一、二次海測，外國人都不敢上船出海。在X型尾舵液壓失效修復後，雖然一般承包商不得不上船，但包括戰鬥系統與聲納整合的美國洛克希德馬丁、 負責戰鬥系統整合的雷神、及製造光電桅桿（潛望鏡）的美國 L3 Harris公司人員迄今不敢登船出海測試。

爆料者說，所有測試項目均需監造、技協簽字，但海測期間因為監造、技協未在船上，屆時發生機件故障或是操作不當而毀損，其責任歸屬及未來的法律責任將會牽扯不清。