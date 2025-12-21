後備憲兵荷松總會交接 賴清德總統：憲兵是捍衛國家與反恐的重要基石
中華民國後備憲兵荷松總會今天早上舉辦會長交接典禮，賴清德總統蒞臨典禮，他致詞表示，憲兵對國家的重要性，憲兵不只是維護軍中的紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。
賴總統表示，他要感謝各位在軍中服役時，是三軍模範，卸任後成立後憲，成為大家庭，長期投入關懷弱勢，淨山、捐血、以及節能減碳等公益活動，也協助地方警力，維護治安工作，在每一次颱風、地震也都會看到出入的身影稱得上是：「一日憲兵，終身憲兵」，令人敬佩。
賴總統強調，無論是現役或後備憲兵，都是守護國家的重要力量，為提升台灣因應氣候變遷、地震、地緣變化等挑戰，成立全社會防衛韌性委員會，過去一年多來，大力推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，還把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，並且我們也印製了小橘書，家家戶戶都發送，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人，也只有當國防力量增強、全社會防衛韌性提升，國家才能更安全。
賴總統說，他今天以三軍統帥身份，給大家一個新的使命：希望每位後憲，每年都能妥善規畫災防跟救災訓練，每一位後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災救援能力，並與社會各界、政府各單位，都建立起深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、為城市安全，甚至於地方的發展注入專業的力量。
新任會長黃弘勁表示，今天賴總統蒞臨現場為這群鐵衛隊加油打氣，增添無限光彩，憲兵是捍衛國家鐵衛隊，是民眾守護神，當脫下軍裝回歸社會，刻在骨髓的那份忠貞與軍風從未改變，總統親自蒞臨是對後憲最大的肯定，更象徵後憲緊密團結、共同維護家園的決心。他也代表全體向總統保證，後憲憲兵秉持和平、勇敢、廉潔、慧敏的信條，在社會各角落發揮安定的力量，做政府的後盾、國家的保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言