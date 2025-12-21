後備憲兵荷松總會交接 賴清德總統：憲兵是捍衛國家與反恐的重要基石

中華民國後備憲兵荷松總會今天早上舉辦會長交接典禮，賴清德總統蒞臨典禮，他致詞表示，憲兵對國家的重要性，憲兵不只是維護軍中的紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

賴總統表示，他要感謝各位在軍中服役時，是三軍模範，卸任後成立後憲，成為大家庭，長期投入關懷弱勢，淨山、捐血、以及節能減碳等公益活動，也協助地方警力，維護治安工作，在每一次颱風、地震也都會看到出入的身影稱得上是：「一日憲兵，終身憲兵」，令人敬佩。

賴總統強調，無論是現役或後備憲兵，都是守護國家的重要力量，為提升台灣因應氣候變遷、地震、地緣變化等挑戰，成立全社會防衛韌性委員會，過去一年多來，大力推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，還把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，並且我們也印製了小橘書，家家戶戶都發送，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人，也只有當國防力量增強、全社會防衛韌性提升，國家才能更安全。

賴總統說，他今天以三軍統帥身份，給大家一個新的使命：希望每位後憲，每年都能妥善規畫災防跟救災訓練，每一位後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災救援能力，並與社會各界、政府各單位，都建立起深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、為城市安全，甚至於地方的發展注入專業的力量。