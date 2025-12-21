快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

後備憲兵荷松總會交接 賴清德總統：憲兵是捍衛國家與反恐的重要基石

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
賴清德總統致詞表示，憲兵不只是維護軍中的紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。記者郭政芬／攝影
賴清德總統致詞表示，憲兵不只是維護軍中的紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。記者郭政芬／攝影

中華民國後備憲兵荷松總會今天早上舉辦會長交接典禮，賴清德總統蒞臨典禮，他致詞表示，憲兵對國家的重要性，憲兵不只是維護軍中的紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

賴總統表示，他要感謝各位在軍中服役時，是三軍模範，卸任後成立後憲，成為大家庭，長期投入關懷弱勢，淨山、捐血、以及節能減碳等公益活動，也協助地方警力，維護治安工作，在每一次颱風、地震也都會看到出入的身影稱得上是：「一日憲兵，終身憲兵」，令人敬佩。

賴總統強調，無論是現役或後備憲兵，都是守護國家的重要力量，為提升台灣因應氣候變遷、地震、地緣變化等挑戰，成立全社會防衛韌性委員會，過去一年多來，大力推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，還把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，並且我們也印製了小橘書，家家戶戶都發送，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人，也只有當國防力量增強、全社會防衛韌性提升，國家才能更安全。

賴總統說，他今天以三軍統帥身份，給大家一個新的使命：希望每位後憲，每年都能妥善規畫災防跟救災訓練，每一位後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災救援能力，並與社會各界、政府各單位，都建立起深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、為城市安全，甚至於地方的發展注入專業的力量。

新任會長黃弘勁表示，今天賴總統蒞臨現場為這群鐵衛隊加油打氣，增添無限光彩，憲兵是捍衛國家鐵衛隊，是民眾守護神，當脫下軍裝回歸社會，刻在骨髓的那份忠貞與軍風從未改變，總統親自蒞臨是對後憲最大的肯定，更象徵後憲緊密團結、共同維護家園的決心。他也代表全體向總統保證，後憲憲兵秉持和平、勇敢、廉潔、慧敏的信條，在社會各角落發揮安定的力量，做政府的後盾、國家的保障。

新任會長黃弘勁回贈賴清德總統後憲憲兵寶寶。記者郭政芬／攝影
新任會長黃弘勁回贈賴清德總統後憲憲兵寶寶。記者郭政芬／攝影
賴總統致贈新任會長黃弘勁「才德咸欽」4字。記者郭政芬／攝影
賴總統致贈新任會長黃弘勁「才德咸欽」4字。記者郭政芬／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天早上舉辦會長交接典禮，賴清德總統蒞臨典禮。記者郭政芬／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天早上舉辦會長交接典禮，賴清德總統蒞臨典禮。記者郭政芬／攝影

憲兵 社會防衛韌性 小橘書 中華民國 賴清德

延伸閱讀

黃國昌再批5大法官：為協助賴清德總統稱帝丟光台灣臉

學者：賴清德抓緊基本盤 著眼2028總統連任

北市隨機砍人事件 賴清德總統：強化反恐訓練

【重磅快評】大法官打雜質，恭奉賴皇完全執政

相關新聞

內政部：「小橘書」全台發送近7成 12月24日起發中、彰及屏東

台北市隨機殺人案震驚全台，有民眾力推「小橘書」中的應對守則，也有網友稱家中還沒收到。內政部今天指出，截至12月19日止，...

後備憲兵荷松總會交接 賴清德總統：憲兵是捍衛國家與反恐的重要基石

中華民國後備憲兵荷松總會今天早上舉辦會長交接典禮，賴清德總統蒞臨典禮，他致詞表示，憲兵對國家的重要性，憲兵不只是維護軍中...

爭搶共諜財產互不相讓 李媽兜案映照白色恐怖下的亂象

1950年代白色恐怖時期的台灣，無不以緝捕共諜為首要任務，抓捕共諜之餘，共諜在台所擁有財產，更是不同機關之間爭先恐後地搶奪目標。著名的李媽兜案，引發了海關與保安司令部爭搶李媽兜的漁船，海關緝捕扣押搭載李媽兜逃亡的漁船，遭保安司令部調派軍警強行開走，引發兩個單位之間的奪產衝突，因為誰奪取漁船，就可以透過拍賣漁船獲得利益。

國軍F-16V首次在美測試滑行 適型油箱、頭盔瞄具首曝光

我國向美採購的F-16C/D Block70戰機測試進度傳出好消息，美國航空粉專今天凌晨貼出編號「6831」的F-16戰...

IDF空射雄三飛彈 完成首次射擊

中科院研製空射型雄三飛彈進入新一階段測試，經國號戰機十八日攜掛空射型雄三飛彈，自台東志航基地起飛執行第一次驗證射擊。軍方...

羅美玲：台灣全民安全指引是重要手冊 應多翻閱

民主進步黨籍立法委員羅美玲今天表示，台灣全民安全指引是保佑台灣非常重要手冊，有空應多翻閱，災難到時才看就來不及，「要看小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。