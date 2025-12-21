學者：M109A7具三高戰力 為國軍砲兵現代化拼圖

台灣對美軍購60輛M109A7自走砲車，國防院學者舒孝煌今天表示，A7從停車、定位到發射的時間僅需60秒，且搭載PGK套件使精準度大幅提升，相較舊款高耗時及人力，A7完成高精準化、機動化、火力強化目標，是砲兵現代化關鍵拼圖。

美國國務院18日宣布軍售台灣多管火箭系統、反裝甲飛彈及攻擊無人機等8項軍售，總金額約111億美元。其中包括60輛M109A7自走砲、60輛M992A3履帶式彈藥補給車（CAT）、13輛M88A2戰場救濟車、42套「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（IFATDS）、4080套的「精準導引套件」（PrecisionGuidance Kit，PGK）。

M109A7購案象徵補足國軍砲兵現代化的關鍵拼圖，國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌接受中央社訪問指出，A7是完成砲兵高精準化、高機動化、高火力強化的「三高」目標。

精準化部分，舒孝煌提到，A7精準化提升源自全數位化射控的系統，包括捨棄A6構型的傳統液壓改採電子驅動，同時先進定位系統能不必停車，而在行駛中解算敵目標，因此A7從停車、定位到發射，全程所需時間不到60秒，達到「首發即效力射」，相較舊款砲車高耗時、高人力，此舉能確保在現代戰爭中的生存能力。

此外，若搭載PGK導引套件，A7攻擊誤差範圍從原本約半徑250公尺大幅縮小至30公尺內，並相容於舊彈：若未來能使用M982神劍彈，更能進一步縮小至個位數。PGK不僅大幅提升作戰支援效率，也能減少彈藥消耗；其中每一輛A7均是射擊指揮車，不必再像過往需要額外指揮車編制。

機動化部分，舒孝煌指出，M109A7放棄自1960年代延續迄今的舊底盤，改採與M2布萊德雷步兵戰鬥車（Bradley IFV）通用的組件，同時更換高達675匹馬力的引擎、最大時速約每小時61公里，性能能夠與包括M1A2T戰車在內的裝甲部隊共同機動。

火力強化部分，舒孝煌分析，雖沿用M284、39倍徑砲管，但透過內部系統優化，火力輸出效率更高。包括最大射速每分鐘4發、提升長程射擊精度，且大幅提升的車載電力，讓自動化裝填更順暢，且射程於海馬士多管火箭系統（火箭彈40至70公里、戰術飛彈300公里）與傳統彈藥（20至30公里）間，有效強化重層嚇阻。

針對外界仍不時出現「當陸地裝備上場代表失去海空優，因此不必購買陸地裝備」特定說法，舒孝煌指出，依照國軍「漸次削弱」的想法，因無法保證完全抵抗空中敵兵力，也無法確保在海上殲敵，因此必須設想當敵登陸時，即便國軍海空兵力遭大量摧毀，但仍有陸上兵力透過砲車、戰車或無人機等裝備持續攻擊，嚇阻敵軍進犯。

舒孝煌最後也建議，當陸軍新式裝備逐漸到位時，應漸次將老舊火砲，例如M109A2、M109A5及老舊榴彈砲、牽引砲汰除，避免使用精準性欠佳、妥善率低及需要高操作人數的裝備。