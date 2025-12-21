內政部：「小橘書」全台發送近7成 12月24日起發中、彰及屏東

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部與全國16個縣市宮廟合作，內政部長劉世芳上午在基隆慶安宮出席「台灣全民安全指引」首場宣講。記者林澔一／攝影
內政部與全國16個縣市宮廟合作，內政部長劉世芳上午在基隆慶安宮出席「台灣全民安全指引」首場宣講。記者林澔一／攝影

台北市隨機殺人案震驚全台，有民眾力推「小橘書」中的應對守則，也有網友稱家中還沒收到。內政部今天指出，截至12月19日止，全台完成發送已達69.78%，第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，將於下周、12月24日陸續發放，也建議民眾可前往國防部網站閱讀電子版。

內政部11月中旬起啟動「台灣全民安全指引（俗稱「小橘書」）」家戶發放作業。內政部說，「小橘書」搭配淺顯易懂的圖文內容，協助民眾建立防災、防空避難與日常安全知能，讓安全意識走進家庭。

內政部說明，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣市發放，截至12月19日止，全台已發出680萬2556份，前3梯次已發放86.32%，其中台北市、南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，顯示地方政府也極配合推動、執行成效良好。

內政部指出，「小橘書」彙整多元且實用的全民安全知識，以簡單明瞭、圖文搭配的方式呈現，符合現代人閱讀習慣，民眾在家可以隨時翻閱，先行準備，以因應生活中可能出現的危機。

至於安排於第4梯次發放的臺中市、彰化縣及屏東縣，內政部說，將於下周、12月24日開始陸續發放，民眾若想一睹為快，也可以前往國防部網站閱讀電子版，內政部將持續與各地方政府密切合作，加速發放作業，共同打造更安心、更有韌性的臺灣社會。

