空軍：F-16 blk70首次地面滑行測試 均依期程執行

台灣向美國軍購66架F-16V（blk70）戰機，美國航空粉專披露照片，顯示機號6831的F-16V（blk70）雙座戰機進行地面測試。空軍今天證實，本次採購的F-16 block 70型戰機，已於本月在美完成首次地面滑行測試，目前各項測試均依計畫期程執行。

美國航空攝影臉書粉絲專頁Owen's Aviation Photos今天凌晨貼出台灣向美國採購F-16V（blk70）機號6831的雙座機，在南卡羅來納州的格林維爾機場進行地面測試照片，並寫下First sighting of the Taiwan F-16 Block70（首次目擊台灣F-16 Block 70），另一則貼文照片顯示，測試飛行員配戴頭盔瞄準系統。

空軍司令部今天回覆中央社記者詢問表示，本次採購的F-16 block 70型戰機，已於本月在美完成首次地面滑行測試，目前各項測試均依計畫期程執行；空軍現運用各項專管作為，持續要求美方加速戰機生產，並落實品質驗測，以確保戰機符合我方需求。

針對66架F-16V（blk70）戰機的生產進度，空軍司令部參謀長李慶然中將1日在立法院詢答時指出，10月僅有50架進入生產線，目前已有54架進入生產線，「進度一直在趕工」，空軍也向美國政府提出非常嚴重的關切，也與製造商洛克希德．馬丁公司開會研討，本月F-16V將會進行飛試。