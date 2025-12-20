快訊

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

才4天又寫新紀錄！ 馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

空軍：F-16 blk70首次地面滑行測試 均依期程執行

中央社／ 台北20日電

台灣向美國軍購66架F-16V（blk70）戰機美國航空粉專披露照片，顯示機號6831的F-16V（blk70）雙座戰機進行地面測試。空軍今天證實，本次採購的F-16 block 70型戰機，已於本月在美完成首次地面滑行測試，目前各項測試均依計畫期程執行。

美國航空攝影臉書粉絲專頁Owen's Aviation Photos今天凌晨貼出台灣向美國採購F-16V（blk70）機號6831的雙座機，在南卡羅來納州的格林維爾機場進行地面測試照片，並寫下First sighting of the Taiwan F-16 Block70（首次目擊台灣F-16 Block 70），另一則貼文照片顯示，測試飛行員配戴頭盔瞄準系統。

空軍司令部今天回覆中央社記者詢問表示，本次採購的F-16 block 70型戰機，已於本月在美完成首次地面滑行測試，目前各項測試均依計畫期程執行；空軍現運用各項專管作為，持續要求美方加速戰機生產，並落實品質驗測，以確保戰機符合我方需求。

針對66架F-16V（blk70）戰機的生產進度，空軍司令部參謀長李慶然中將1日在立法院詢答時指出，10月僅有50架進入生產線，目前已有54架進入生產線，「進度一直在趕工」，空軍也向美國政府提出非常嚴重的關切，也與製造商洛克希德．馬丁公司開會研討，本月F-16V將會進行飛試。

F-16V 戰機 美國航空

延伸閱讀

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

國軍F-16V首次在美測試滑行 適型油箱、頭盔瞄具首曝光

空射雄三飛彈昨首次驗證射擊 IDF戰機試射測試彈

不滿子女「被迫」退伍...嘉縣沿海遍掛抗議白布條 空軍：無不公

相關新聞

國軍F-16V首次在美測試滑行 適型油箱、頭盔瞄具首曝光

我國向美採購的F-16C/D Block70戰機測試進度傳出好消息，美國航空粉專今天凌晨貼出編號「6831」的F-16戰...

IDF空射雄三飛彈 完成首次射擊

中科院研製空射型雄三飛彈進入新一階段測試，經國號戰機十八日攜掛空射型雄三飛彈，自台東志航基地起飛執行第一次驗證射擊。軍方...

羅美玲：台灣全民安全指引是重要手冊 應多翻閱

民主進步黨籍立法委員羅美玲今天表示，台灣全民安全指引是保佑台灣非常重要手冊，有空應多翻閱，災難到時才看就來不及，「要看小...

川普簽署最新國防授權法案 國防部表誠摯感謝

美國川普總統於美東時間12月18日，正式簽署「2026財政年度國防授權法案」，國防部表示，相關法條充分展現美國國會及行政...

川普簽署國防授權法 林佳龍感謝美跨黨派堅定挺台

美國總統川普於美東時間18日將國防授權法案簽署成法，法案納入諸多友台條文。外交部長林佳龍今天表達誠摯歡迎，並由衷感謝美國...

4艘大陸海警船闖金門海域挑釁 海巡署「船艏壓迫」造浪逼撤離

中國大陸海警對金門海域的挑釁行為再度升高。海巡署金馬澎分署指出，昨日下午第十二巡防區偵獲中國大陸海警船編隊，跨越金門限制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。