快訊

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

北車M8出口遭丟煙霧彈！1男疑為攔阻命危送醫 嫌犯逃逸中

聽新聞
0:00 / 0:00

川普簽署最新國防授權法案 國防部表誠摯感謝

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國川普總統正式簽署「2026財政年度國防授權法案」，國防部表示，相關法條充分展現美國國會及行政部門對台灣安全的重視與支持，國防部表達誠摯感謝。圖／聯合報系資料照片
美國川普總統正式簽署「2026財政年度國防授權法案」，國防部表示，相關法條充分展現美國國會及行政部門對台灣安全的重視與支持，國防部表達誠摯感謝。圖／聯合報系資料照片

美國川普總統於美東時間12月18日，正式簽署「2026財政年度國防授權法案」，國防部表示，相關法條充分展現美國國會及行政部門對台灣安全的重視與支持，國防部表達誠摯感謝。

國防部指出，針對美國政府以實際行動，通過有助強化國軍防衛作戰能力之友我法案，國防部表達誠摯感謝；將持續依敵情威脅與防衛作戰需求，透過台美既有安全合作機制，與美方保持必要對話與交流，務實推動各項建軍備戰工作，確保台海與印太區域的和平穩定。

美國參、眾兩院近期陸續表決通過最新版的「國防授權法案」後，川普於18日正式簽署。法案有關強化台灣防衛的部分，包括在2026財政年度授權撥給美國戰爭部的經費中，最高10億美元（約新台幣315億元）可用於推進「台灣安全合作倡議」，並擴大涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。

法案也要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫。計畫內容應涵蓋2026至2030財政年度的預估成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

國防部 國防授權法案 美國 川普

延伸閱讀

川普簽署國防授權法 林佳龍感謝美跨黨派堅定挺台

川普演說吹牛皮？媒體揪出4點誇大不實

2026美股繼續多頭？詹璇依：S&P500有望8千...「1原因」川普不會讓走空

川普太空政策行政命令 確立2028重返月球目標

相關新聞

羅美玲：台灣全民安全指引是重要手冊 應多翻閱

民主進步黨籍立法委員羅美玲今天表示，台灣全民安全指引是保佑台灣非常重要手冊，有空應多翻閱，災難到時才看就來不及，「要看小...

川普簽署最新國防授權法案 國防部表誠摯感謝

美國川普總統於美東時間12月18日，正式簽署「2026財政年度國防授權法案」，國防部表示，相關法條充分展現美國國會及行政...

川普簽署國防授權法 林佳龍感謝美跨黨派堅定挺台

美國總統川普於美東時間18日將國防授權法案簽署成法，法案納入諸多友台條文。外交部長林佳龍今天表達誠摯歡迎，並由衷感謝美國...

4艘大陸海警船闖金門海域挑釁 海巡署「船艏壓迫」造浪逼撤離

中國大陸海警對金門海域的挑釁行為再度升高。海巡署金馬澎分署指出，昨日下午第十二巡防區偵獲中國大陸海警船編隊，跨越金門限制...

空射雄三飛彈昨首次驗證射擊 IDF戰機試射測試彈

中科院研製空射型雄三飛彈進入新一階段測試，航迷目擊IDF戰機昨日攜掛空射型雄三飛彈，自台東志航基地起飛執行第一次驗證射擊...

原來是新聞／頭過身過！1.25兆國防特別預算細項未明 如開8年空白支票

賴清德總統日前宣布新台幣1.25兆元的國防特別預算，計畫分8年強化台灣自我防衛能力，以因應日漸嚴峻的兩岸局勢。只是這筆攸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。