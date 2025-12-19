川普簽署最新國防授權法案 國防部表誠摯感謝

美國川普總統於美東時間12月18日，正式簽署「2026財政年度國防授權法案」，國防部表示，相關法條充分展現美國國會及行政部門對台灣安全的重視與支持，國防部表達誠摯感謝。

國防部指出，針對美國政府以實際行動，通過有助強化國軍防衛作戰能力之友我法案，國防部表達誠摯感謝；將持續依敵情威脅與防衛作戰需求，透過台美既有安全合作機制，與美方保持必要對話與交流，務實推動各項建軍備戰工作，確保台海與印太區域的和平穩定。

美國參、眾兩院近期陸續表決通過最新版的「國防授權法案」後，川普於18日正式簽署。法案有關強化台灣防衛的部分，包括在2026財政年度授權撥給美國戰爭部的經費中，最高10億美元（約新台幣315億元）可用於推進「台灣安全合作倡議」，並擴大涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。

法案也要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫。計畫內容應涵蓋2026至2030財政年度的預估成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。