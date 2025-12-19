羅美玲：台灣全民安全指引是重要手冊 應多翻閱

民主進步黨籍立法委員羅美玲今天表示，台灣全民安全指引是保佑台灣非常重要手冊，有空應多翻閱，災難到時才看就來不及，「要看小橘書，不要看小紅書」。

內政部下午在南投縣南投市配天宮辦理台灣全民安全指引宣講會，由內政部消防署長蕭煥章、內政部役政司長沈哲芳主講，羅美玲、南投縣政府秘書吳敏華與投縣府警察局長謝宗宏等出席，謝宗宏也藉機向民眾說明假投資等詐騙手法，提醒防範「保證獲利」等詐騙話術。

羅美玲表示，台灣天災很多，甚至「我們隔壁有一個很壞的壞鄰居，不知道何時會來欺負我們」，如果發生時要怎麼做，這本「小橘書」都有說明。

蕭煥章說，從集集大地震開始對台灣造成很大衝擊，今年花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖事件及台南市、嘉義風災等也造成很大損失，如何讓民眾警覺、自救、互救與互相幫忙是宣講會最重要目標；吳敏華表示，民眾都希望安居樂業，想要和平，不要戰爭。

國防部推新版「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，分為「平時的準備」、「當危機來臨時」與「守護家園」章節，提供民眾認知威脅及相關應變資訊。