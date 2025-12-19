川普簽署國防授權法 林佳龍感謝美跨黨派堅定挺台
美國總統川普於美東時間18日將國防授權法案簽署成法，法案納入諸多友台條文。外交部長林佳龍今天表達誠摯歡迎，並由衷感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為展現對台美安全合作及台灣安全的堅定支持。
外交部下午發布新聞稿指出，繼美國聯邦眾議院於美東時間10日審議通過兩院協商版「2026會計年度國防授權法案」（NDAA 2026），以及美國聯邦參議院接續於17日通過該法案後，川普已於18日正式簽署該法，完成立法程序。
外交部指出，2026會計年度國防授權法案納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性、深化台美安全及海巡合作，與支持我國國際參與等友台條文，為台美跨領域合作及交流提供法源依據並挹注資源與政策工具，共同促進區域的和平與穩定。
對於川普簽署納入諸多友台條文的NDAA 2026完成立法，林佳龍表達誠摯歡迎，並由衷感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為展現對台美安全合作及台灣安全的堅定支持。
外交部表示，將持續依據國家整體政策，與美國國會及行政部門維持密切溝通，穩健推動各項友台條文的落實，共同深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的和平、繁榮與穩定。
