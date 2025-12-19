聽新聞
0:00 / 0:00
4艘大陸海警船闖金門海域挑釁 海巡署「船艏壓迫」造浪逼撤離
中國大陸海警對金門海域的挑釁行為再度升高。海巡署金馬澎分署指出，昨日下午第十二巡防區偵獲中國大陸海警船編隊，跨越金門限制水域線，甚至航入我國金門禁止水域，嚴重破壞區域和平與穩定，海巡署立即派艇應對，全程採取近迫、造浪等強勢作為，成功迫使對方轉向離開。
海巡署表示，第十二巡防區昨12時許即在大帽山南方外海，發現中國海警船有集結動態，隨即調派巡防艇於金門南方海域預先部署警戒，至下午2時52分，大陸海警「14605」、「14515」、「14606」及「14609」等4艘船隻，採一路縱隊隊形，自翟山南方航入金門限制水域，企圖進一步逼近。
海巡署立即以預置巡防艇趨前應對，惟中方船隻仍持續航入我國禁止水域，巡防艇隨即採取「船艏壓迫」模式，近距離迫近其船艏，阻止其深入，同時以中、英文無線電廣播，明確要求對方離開。在海巡署強力拒止下，4艘海警船於下午4時17分轉向，駛離金門限制水域。
海巡署強調，經統計今年截至目前金門海域中國海警侵擾共43次。大陸海警此舉屬於惡意升級的灰色地帶襲擾行為，對區域和平穩定造成實質衝擊，對此予以嚴厲譴責，未來將持續強化情監偵能量，精準掌握中國公務船動態，並依侵擾型態調整應對模式與強度，全力捍衛國家主權與海域安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言