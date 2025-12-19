空射雄三飛彈昨首次驗證射擊 IDF戰機試射測試彈

中科院研製空射型雄三飛彈進入新一階段測試，航迷目擊IDF戰機昨日攜掛空射型雄三飛彈，自台東志航基地起飛執行第一次驗證射擊。軍方人士指出，接下來預計進行多次測試射擊，若符合設計要求，就會進行更關鍵的作戰測試評估。

軍事網路社群「IDF經國號」公布圖文，顯示長期支援空射雄三飛彈測試計畫的「1490」號單座型F-CK-1經國號，於右翼下攜掛編號「AX-006」測試彈，從台東志航基地起飛，AX-006彈身採金屬原色，不過重要位置綴有3枚紅白相間的圓形定位標誌，彈翼則漆有紅、黃、藍等彩漆。戰機的翼端則掛有測試用的GPS定位莢艙。

另一張照片顯示1490號戰機返回基地降落，右翼下方掛架空空如也，顯示測試彈已經完成投射。

據了解，1490號測試機於昨日上午9時許，在另一架1605號雙座經國號的伴隨下升空執行測試任務，約30分鐘後返航降落。

「IDF經國號」粉專說明，中科院專案團隊於8月完成不同高度拋投驗證後，昨日執行第一次驗證射擊，試射的AX-006測試彈具備完整推進段但彈頭不含炸藥，旨在驗證飛彈點火及整體發射後情況。

中科院以「雄鷙專案」為代號，研製空射型雄三反艦飛彈，據軍方人士指出，昨天的射擊測試，是「雄鷙專案」進入作戰測評前的重要階段，此階段應會進行多次測試彈的射擊測試，若都能符合中科院設計要求，就會進入關鍵的作戰測評階段。