中國海警船闖金門禁止水域 海巡署嚴厲譴責

4艘中國海警船昨天下午跨越金門限制水域線，航入禁止水域，海巡巡防艇全程以造浪、近迫等方式迫使海警船航出；海巡署今天表示，針對中國海警惡意升級灰帶襲擾予以嚴厲譴責。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，第十二巡防區昨天中午12時許偵獲中國海警船於大帽山南方水域外有集結現象，於是調派巡防艇於金門南方水域部署。

昨天下午2時52分，中國海警「14605」、「14515」、「14606」及「14609」等4艘船，採一路縱隊方式由翟山南方航入金門限制水域，海巡署立即以預置巡防艇趨前應對，但中國海警持續航入禁止水域，巡防艇採取「船艏壓迫」模式對應，近迫其船首，拒止其繼續深入，同時透過中、英文無線電廣播驅離，4艘海警船於下午4時17分轉向航出金門限制水域。

海巡署表示，中國海警惡意升級灰帶襲擾，針對此等破壞區域和平穩定挑釁舉措，予以嚴厲譴責，並持續強化情監偵手段，精準掌握中國公務船動態，依侵擾型態提升對應模式與強度，全力捍衛國家主權及海域安全。