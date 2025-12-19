原來是新聞／頭過身過！1.25兆國防特別預算細項未明 如開8年空白支票

賴清德總統日前宣布新台幣1.25兆元的國防特別預算，計畫分8年強化台灣自我防衛能力，以因應日漸嚴峻的兩岸局勢。只是這筆攸關國家安全的鉅額預算，在立法院引發朝野攻防，該案三度在程序委員會被封殺，在野黨認為該預算內容細節應有更進一步的說明與溝通。

政治大學外交系教授黃奎博指出，行政院提出的說明書扣除封面僅有6頁，換算下來每一頁就要說服國庫支出超過2千億元，內容簡略至極。他認為，雖加強國防是朝野共識，但政府不能以此為由要求在野黨無條件埋單，否則特別預算一旦通過就再難持續性地監督，恐有濫用之虞。

特別預算與各部會年度預算性質不同，政府機關年度預算須經立法院層層審查，甚至事後可檢討執行成效與收支核實，可確保執行與預算目標的一致性，也可作為新一年度預算的參考依據，反觀特別預算一旦通過之後，頭過身就過，如同一張跨年度的空白支票，立法院在預算執行期間因資訊不對等、執行周期長、跨機關等因素，很難進行實質監督，未來若效益不彰，責任追究也有其複雜程度。

民進黨立委范雲強調，契約已明訂未交貨不付款，不應阻擋該預算案在立法院被討論，批評阻擋該預算即是削弱國防之舉，而國民黨立委羅智強則表示，一個不敢為自己軍購、軍費政策辯論的總統，如何讓台灣人民相信這1.25兆能花在刀口上，而非肥到綠友友的荷包。