川普政府對台軍售 美眾議員：傑出的一手

美國川普政府宣布逾3500億元對台軍售，美國共和黨籍聯邦眾議員、眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）18日稱讚說，該軍售是川普政府傑出的一手來強化美台之間的夥伴關係，並嚇阻中共對台灣的入侵。

隸屬美國國防部的國防合作安全局（Defense Security Cooperation Agency）17日公布新一輪對台軍售，指國務院通過核准售台的項目包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、「標槍反甲飛彈續購」、「拖式飛彈續購」、「AH-1W型直升機零附件」，以及「魚叉飛彈可修件檢修」等8案。

8案中又以82套海馬士遠程精準打擊系統和60台M109A7自走砲的金額最高，分別為40.5億美元和40.3億美元，全8案軍售金額共111.054億美元（逾新台幣3500億元），金額遠超過上一回軍售；國防合作安全局表示，接下來將啟動通知美國國會的程序；台灣國防部表示，軍售案可望於1個月後生效。

穆勒納爾稱讚軍售是川普政府強化美台夥伴關係，並嚇阻中共入侵台灣的傑出一手。

穆勒納爾說，台灣人持續遭到中共騷擾，中國國家主席習近平也下令共軍在2027年做好攻占台灣的準備；穆勒納爾說，台灣正在投資自我防衛，他希望這些迫切需要的武器項目可以快速交付來強化嚇阻。