美宣布對台軍售 陸方批：向台獨發出嚴重錯誤信號

聯合報／ 記者陳政錄陳湘瑾／綜合報導
大陸國台辦發言人陳斌華表示，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力。 記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華表示，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力。 記者陳政錄／攝影

美國政府批准台幣總額約三五○○億元對台軍售案，大陸外交部、國台辦接連發言堅決反對，稱美方公然宣布巨額售台先進武器計畫，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈譴責。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天說，島內的台獨分裂勢力以武謀獨，以武拒統，大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成火藥桶，挽救不了台獨必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地。美方以武助獨，只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

大陸國台辦發言人陳斌華昨回應說，民進黨當局頑固倚美謀獨、以武謀獨，不斷鼓吹所謂防衛決心，不惜把台灣變成火藥桶、彈藥庫，不惜讓台灣民眾充當「台獨」炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難。

美宣布8項對台軍售…總金額3500億 5項是1.25兆預算範疇

美國政府在當地時間十七日晚間一口氣宣布八筆軍售，為美國總統川普上任後第二度對台軍售，總金額約台幣三五○○億元（逾一一一億美元）；我國防部證實，其中五筆屬於一點二五兆元的「不對稱戰力採購特別預算案」範疇。

立院預算還未過…美公布軍售為化解疑慮？82套海馬士火箭出人意外

美國政府宣布三五○○億元軍售案，其中包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭等列入一點二五兆特別軍購案的項目，旅美軍事專家梅復興分析，美方此次在我方通過預算前就知會國會，和過去多年慣例不同，很可能是為了化解立法院對於特別軍購案始終無法明確說明的不滿。

美宣布對台軍售 陸方批：向台獨發出嚴重錯誤信號

美宣布對台軍售 在野立委：賴總統快來國情報告、備詢

美國政府對台軍售達三五○○億元，可望於一個月後生效。藍白皆喊話要賴清德總統，針對一點二五兆元軍購特別條例，赴立法院國情報告並接受質詢，否則卡國防預算的就是賴總統。

因應賴總統國安17項策略 政院：軍審法規近期審查完畢

賴清德總統年初提出因應5大國安統戰威脅的17項策略，視中國為「境外敵對勢力」。行政院已盤點20部法律需修法或立法，及相關...

川普2.0批准史上最大規模對台軍售！學者指仍有2問題

美國政府17日宣布批准總額111億美元對台軍售案（約3500億台幣），創下華府歷來對台軍售最高紀錄，這是美國總統川普重返...

