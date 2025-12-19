聽新聞
美宣布對台軍售 陸方批：向台獨發出嚴重錯誤信號
美國政府批准台幣總額約三五○○億元對台軍售案，大陸外交部、國台辦接連發言堅決反對，稱美方公然宣布巨額售台先進武器計畫，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈譴責。
大陸外交部發言人郭嘉昆昨天說，島內的台獨分裂勢力以武謀獨，以武拒統，大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成火藥桶，挽救不了台獨必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地。美方以武助獨，只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。
大陸國台辦發言人陳斌華昨回應說，民進黨當局頑固倚美謀獨、以武謀獨，不斷鼓吹所謂防衛決心，不惜把台灣變成火藥桶、彈藥庫，不惜讓台灣民眾充當「台獨」炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難。
