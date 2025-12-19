聽新聞
美宣布對台軍售 在野立委：賴總統快來國情報告、備詢
美國政府對台軍售達三五○○億元，可望於一個月後生效。藍白皆喊話要賴清德總統，針對一點二五兆元軍購特別條例，赴立法院國情報告並接受質詢，否則卡國防預算的就是賴總統。
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，樂見美國願意促成各項武器裝備軍購，強化民主同盟。
國民黨立法院黨團書記長羅智強昨批評，賴總統面對一點二五兆天價國防預算，應兌現選總統的諾言，沒有誠信跟勇氣，如何讓國人相信賴總統國防天價特別預算，能夠保衛國家安全？呼籲賴清德總統盡快兌現赴立法院國情報告並接受質詢的承諾，「別再賴皮」，否則卡國防預算的就是賴總統。
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷說，民眾黨團支持合理提高國防預算，目前還在從中了解這些軍售項目，包括哪些屬於年度預算、哪些屬於軍購特別預算。針對一點二五兆元軍購特別條例，還是要請賴清德總統提出國情報告，「他認為很重要就應該說明清楚」。
