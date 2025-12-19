聽新聞
美宣布對台軍售 在野立委：賴總統快來國情報告、備詢

聯合報／ 記者劉懿萱林銘翰張曼蘋／台北報導
賴清德總統昨出席台南成大沙崙醫院動土典禮。 記者劉學聖／攝影
美國政府對台軍售達三五○○億元，可望於一個月後生效。藍白皆喊話要賴清德總統，針對一點二五兆元軍購特別條例，赴立法院國情報告並接受質詢，否則卡國防預算的就是賴總統。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，樂見美國願意促成各項武器裝備軍購，強化民主同盟。

國民黨立法院黨團書記長羅智強昨批評，賴總統面對一點二五兆天價國防預算，應兌現選總統的諾言，沒有誠信跟勇氣，如何讓國人相信賴總統國防天價特別預算，能夠保衛國家安全？呼籲賴清德總統盡快兌現赴立法院國情報告並接受質詢的承諾，「別再賴皮」，否則卡國防預算的就是賴總統。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷說，民眾黨團支持合理提高國防預算，目前還在從中了解這些軍售項目，包括哪些屬於年度預算、哪些屬於軍購特別預算。針對一點二五兆元軍購特別條例，還是要請賴清德總統提出國情報告，「他認為很重要就應該說明清楚」。

賴清德 國情報告 立法院 軍售 軍購 特別預算 特別條例 國家安全 藍白 國防預算

美宣布8項對台軍售…總金額3500億 5項是1.25兆預算範疇

美國政府在當地時間十七日晚間一口氣宣布八筆軍售，為美國總統川普上任後第二度對台軍售，總金額約台幣三五○○億元（逾一一一億美元）；我國防部證實，其中五筆屬於一點二五兆元的「不對稱戰力採購特別預算案」範疇。

立院預算還未過…美公布軍售為化解疑慮？82套海馬士火箭出人意外

美國政府宣布三五○○億元軍售案，其中包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭等列入一點二五兆特別軍購案的項目，旅美軍事專家梅復興分析，美方此次在我方通過預算前就知會國會，和過去多年慣例不同，很可能是為了化解立法院對於特別軍購案始終無法明確說明的不滿。

美宣布對台軍售 陸方批：向台獨發出嚴重錯誤信號

美國政府批准台幣總額約三五○○億元對台軍售案，大陸外交部、國台辦接連發言堅決反對，稱美方公然宣布巨額售台先進武器計畫，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈譴責。

美宣布對台軍售 在野立委：賴總統快來國情報告、備詢

美國政府對台軍售達三五○○億元，可望於一個月後生效。藍白皆喊話要賴清德總統，針對一點二五兆元軍購特別條例，赴立法院國情報告並接受質詢，否則卡國防預算的就是賴總統。

因應賴總統國安17項策略 政院：軍審法規近期審查完畢

賴清德總統年初提出因應5大國安統戰威脅的17項策略，視中國為「境外敵對勢力」。行政院已盤點20部法律需修法或立法，及相關...

川普2.0批准史上最大規模對台軍售！學者指仍有2問題

美國政府17日宣布批准總額111億美元對台軍售案（約3500億台幣），創下華府歷來對台軍售最高紀錄，這是美國總統川普重返...

