立院預算還未過…美公布軍售為化解疑慮？82套海馬士火箭出人意外

美國政府宣布三五○○億元軍售案，其中包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭等列入一點二五兆特別軍購案的項目，旅美軍事專家梅復興分析，美方此次在我方通過預算前就知會國會，和過去多年慣例不同，很可能是為了化解立法院對於特別軍購案始終無法明確說明的不滿。

梅復興表示，美國公告軍售內容中，至少五項軍售案的程序早在十月中下旬就走完可通知國會；因種種考慮，川普政府一直拖到現在才動作。

梅復興指出，這次通知國會動作真正不尋常的是，台灣還沒通過相關預算，美方就通知國會了；這與過去多年來的軍售程序與台美默契和慣例似有所出入。

梅復興分析，立法院一直對賴清德總統提出的特別預算沒有明確說明究竟要買些什麼東西很不諒解，國防部一貫立場又是在美方宣布軍售案前不公開相關細節，這個僵局就無法突破，特別預算的審查就難有進展。他推測，美方「超前部署」的通知國會之舉，很可能是以此幫賴政府提供立法院部分特別預算的軍購內容資料，換句話說，這可能是川普政府配合國防部打破保密僵局，從而對立法院有所交代的某種形態「官洩」。

淡江大學戰略所副教授林穎佑提醒，外界對於賴政府提出的一點二五兆元軍購特別預算有相當多質疑，如今多項軍購項目公開，至少讓軍方能有比較明確的溝通方向與說帖。

林穎佑表示，美方此次宣布出售達八十二套海馬士火箭系統，暴增的數量令戰略與安全研究圈都相當驚訝；我方接收首批海馬士火箭或根據美方的使用經驗，可能都認為海馬士多管火箭的作戰模式，是我方對台海防衛作戰所需要的武器，同時美方可能也對海馬士的運用方式，發展出新的戰術戰法，可能因此牽動我方更增購大量海馬士火箭。

林穎佑估計，如此一來陸軍現有的老式牽引火炮可能將全數淘汰，尤其在無人機充斥的新戰場環境下，牽引式火砲在台灣本島幾乎將無生存空間。

他同時指出，美方此次也宣布出售「戰術網路系統」，與作戰通聯與戰術資料鏈密切相關，也是此次軍售重要項目，未來新裝備與既有裝備要如何結合使用？陸軍的作戰準則、教範是否也應該隨之檢討調整？這應該接下來軍方必須認真思考的。