美宣布8項對台軍售…總金額3500億 5項是1.25兆預算範疇

美國政府在當地時間十七日晚間一口氣宣布八筆軍售，為美國總統川普上任後第二度對台軍售，總金額約台幣三五○○億元（逾一一一億美元）；我國防部證實，其中五筆屬於一點二五兆元的「不對稱戰力採購特別預算案」範疇。

美台商會會長韓儒伯指出，這是包羅萬象的組合，這項創紀錄的單次對台安全援助是為了回應中國的威脅，同時呼應美國總統川普希望夥伴和盟友做更多來確保自我防衛。

海馬士火箭採購1276億元最多

美國國防安全合作局（ＤＳＣＡ）指，國務院批准項目包括海馬士遠程精準打擊系統續購、M109A7自走砲、反裝甲型無人機系統、戰術網路系統、標槍反裝甲飛彈續購、拖式飛彈續購、AH-1W型直升機零附件，及魚叉飛彈可修件檢修，共八案。其中最貴的項目，是台灣採購一二七六億元（四十點五億美元）的「海馬士遠程精準打擊系統」。

賴清德總統十一月宣布「強化防衛韌性及不對稱戰力軍購案」，預計分八年編列一點二五兆元預算。不過特別條例送進立法院後，已遭在野陣營多次杯葛暫緩列案。

美台商會：近期還有更多軍售

韓儒伯表示，這次軍售案大約囊括特別預算中軍購項目的半數，未來數月內還可以預期有更多對台軍售。透過最新的軍售宣布，將有助於回應「認為整個過程不夠透明」的反對意見；各主要黨派的領袖都有聽取相關說明，包括尚未被通知的軍售項目。

ＤＳＣＡ表示，這項軍售提案支持台灣持續軍力現代化，可強化台灣自我防衛能力，協助改善台灣面對威脅的能力，並保持可靠的防衛能力。ＤＳＣＡ並指出，軍售案符合美國國家、經濟和安全利益；將幫助台灣維持地區的政治穩定、軍事平衡，以及經濟進步，同時不會改變地區基本的軍事平衡。

我國防部證實，M109A7自走砲、海馬士火箭、拖式飛彈、標槍反裝甲飛彈及ＡＬＴＩＵＳ反裝甲無人機，屬於一點二五兆元的軍購特別預算項目；美方知會國會後，可望一個月後生效；我方將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

部分外電報導最新一批軍售為創紀錄，實際上，美國政府宣布的最大金額的一次軍售案發生在二○○一年四月，小布希政府宣布出售多項武器裝備，我方規畫採購愛國者三型飛彈、P-3C長程定翼反潛機及柴電潛艦等，總金額達台幣六一○八億元。國親組成的在野聯盟逐項嚴審軍購項目，全案僅愛國者飛彈及P-3C反潛機陸續交付，柴電潛艦則到馬英九任內才推動重啟。