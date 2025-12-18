快訊

恐嚇「我只要錢」！男縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

Altius-600M無人機首實彈射擊 顧立雄視導操演實況

中央社／ 台北18日電

台灣對美國軍購的Altius-600M攻擊型無人機今天首度進行實彈射擊，國軍官兵展現人員對裝備操作、故障排除的熟稔度，以及系統與指揮管制整合的成效。國防部長顧立雄到場視導操演實況，期勉官兵持續落實戰備整備，展現捍衛家園的決心。

美國政府於美東時間17日，就國軍M109A7自走砲等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，其中包含Altius-600M及Altius 700M無人機。國軍先前已對美採購291架Altius-600M攻擊型無人機，首批已在今年8月交運陸軍。

國防部晚間發布新聞稿指出，顧立雄上午由陸軍司令呂坤修上將等人陪同，視導「Altius-600M攻擊型無人機接裝實彈射擊操演」，聽取任務簡報，瞭解部隊射擊狀況，肯定官兵戮力訓練的努力與付出，期勉大家持續落實戰備整備，展現捍衛家園的決心。

國防部表示，此次實彈射擊於濁水溪周邊實施，由無人機訓練中心及各砲指部射擊，檢視部隊操作流程，與整體指揮管制作業效能，期間首以訓練機實施性能測試，確認射擊空域與目標區環境；再射擊實彈機，驗證人員對裝備操作、故障排除的熟稔度，以及系統與指揮管制整合之成效。

操演結束後，顧立雄親自赴陣地慰勉參演部隊，對於官兵發揮團隊默契、展現訓練成果，給予肯定；並期望後續透過訓後回顧等措施，找出足以精進之處，持續落實戰備整備，展現捍衛家園、守護國家安全的決心。

Altius-600M不僅可從陸海空多種載具發射，並具備4小時滯空時間、440公里航程，可執行情監偵、通訊中繼、電戰干擾等任務，還具備可回收、可重複使用特性，搭載高爆彈頭用於打擊戰甲車輛，堪稱當前最先進滯空攻擊彈藥。

國防部 實彈 國軍

延伸閱讀

兆元國防特別條例未付委 顧立雄：美對台信心恐動搖

茶行包軍方資訊維護竟讓停權前老闆進場 顧立雄：驗收合格才是重點

航母福建號首航經台灣海峽 顧立雄：預判是回上海長興島缺改

顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

相關新聞

因應賴總統國安17項策略 政院：軍審法規近期審查完畢

賴清德總統年初提出因應5大國安統戰威脅的17項策略，視中國為「境外敵對勢力」。行政院已盤點20部法律需修法或立法，及相關...

川普2.0批准史上最大規模對台軍售！學者指仍有2問題

美國政府17日宣布批准總額111億美元對台軍售案（約3500億台幣），創下華府歷來對台軍售最高紀錄，這是美國總統川普重返...

爆量採購海馬士多管火箭 學者：有望加速淘汰舊式牽引火砲

美國政府宣布3500億元軍購清單，淡江戰略所副教授林穎佑分析，美方宣布出售達82套海馬士多管火箭，可能根據台美雙方的使用...

軍購拼圖曝光 旅美專家預告美另有3項重磅軍購可望公布

美國政府今（18）日宣布對台3500億元軍售案，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，美方會另有重磅軍售案再行公告。...

美宣布對台軍售 美台商會會長：未來數月還能預期更多

美國川普政府17日宣布逾3500億元對台軍售，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓...

審預算前美先曝1.25兆軍售清單 專家：為化解立院不滿

美國政府宣布對台3500億元軍售案，項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭等8項購案，旅美軍事專家梅復興分析，美方此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。