因應賴總統國安17項策略 政院：軍審法規近期審查完畢
賴清德總統年初提出因應5大國安統戰威脅的17項策略，視中國為「境外敵對勢力」。行政院已盤點20部法律需修法或立法，及相關計畫與行政措施逾120項，除了今天行政院會通過的4項國安相關修法，行政院政務委員林明昕說，軍審四法正緊鑼密鼓審查中，近期內會審查完畢。
針對20部法律修法或立法範圍，林明昕說明，包括立法院修正通過的海纜七法、產業創新條例、強化韌性特別條例、資通安全管理法；當前軍審制度已停擺多年，案件都已在一般法院刑事庭審理，很難說恢復就恢復，為了未來公正公開審判，行政院花很多時間盤點所有法條。
軍審四法包含修正軍事審判法，以及制定軍法官人事條例、軍事法院組織法、軍事檢察署組織法。林明昕說，原先規劃「軍審四法」，但可能把軍事法院組織法、軍事檢察署組織法合併，變成「軍審三法」，相關修法持續盤點中。
針對「港澳條例」是否包含在國安修法中，行政院政務委員馬永成說，「港澳條例」當初制定是為因應一國兩制，但一國兩制名存實亡，「17項策略」有一部分是增加中港澳歸化的國安考量，可在行政措施完成，不見得要修法。
