快訊

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

日本年度四字成語出爐！「古米奮鬥」象徵米價飆升

因應賴總統國安17項策略 政院：軍審法規近期審查完畢

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員林明昕。圖／行政院提供
行政院政務委員林明昕。圖／行政院提供

賴清德總統年初提出因應5大國安統戰威脅的17項策略，視中國為「境外敵對勢力」。行政院已盤點20部法律需修法或立法，及相關計畫與行政措施逾120項，除了今天行政院會通過的4項國安相關修法，行政院政務委員林明昕說，軍審四法正緊鑼密鼓審查中，近期內會審查完畢。

針對20部法律修法或立法範圍，林明昕說明，包括立法院修正通過的海纜七法、產業創新條例、強化韌性特別條例、資通安全管理法；當前軍審制度已停擺多年，案件都已在一般法院刑事庭審理，很難說恢復就恢復，為了未來公正公開審判，行政院花很多時間盤點所有法條。

軍審四法包含修正軍事審判法，以及制定軍法官人事條例、軍事法院組織法、軍事檢察署組織法。林明昕說，原先規劃「軍審四法」，但可能把軍事法院組織法、軍事檢察署組織法合併，變成「軍審三法」，相關修法持續盤點中。

針對「港澳條例」是否包含在國安修法中，行政院政務委員馬永成說，「港澳條例」當初制定是為因應一國兩制，但一國兩制名存實亡，「17項策略」有一部分是增加中港澳歸化的國安考量，可在行政措施完成，不見得要修法。

行政院 修法 軍審

延伸閱讀

藍委疑停砍公教年金也不副署 張惇涵：咨文尚未送政院及總統府

鼓吹戰爭重罰疑侵害言論自由 政院：須符合公開倡議

不副署財劃法再推國安修法 政院：沒有特定時機點問題

鼓吹戰爭罰百萬 退將犯國安罪扣50%退俸

相關新聞

川普2.0批准史上最大規模對台軍售！學者指仍有2問題

美國政府17日宣布批准總額111億美元對台軍售案（約3500億台幣），創下華府歷來對台軍售最高紀錄，這是美國總統川普重返...

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無...

因應賴總統國安17項策略 政院：軍審法規近期審查完畢

賴清德總統年初提出因應5大國安統戰威脅的17項策略，視中國為「境外敵對勢力」。行政院已盤點20部法律需修法或立法，及相關...

爆量採購海馬士多管火箭 學者：有望加速淘汰舊式牽引火砲

美國政府宣布3500億元軍購清單，淡江戰略所副教授林穎佑分析，美方宣布出售達82套海馬士多管火箭，可能根據台美雙方的使用...

軍購拼圖曝光 旅美專家預告美另有3項重磅軍購可望公布

美國政府今（18）日宣布對台3500億元軍售案，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，美方會另有重磅軍售案再行公告。...

美宣布對台軍售 美台商會會長：未來數月還能預期更多

美國川普政府17日宣布逾3500億元對台軍售，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。