川普2.0批准史上最大規模對台軍售！學者指仍有2問題

美國政府17日宣布批准總額111億美元對台軍售案（約3500億台幣），創下華府歷來對台軍售最高紀錄，這是美國總統川普重返白宮以來第二度對台軍售，而現在正值中國大陸持續加強對台施壓，以及中日因「台灣有事」持續僵持之際，彭博資訊報導，美方此舉恐將激怒北京。另外，有學者指出，川普2.0批准對台破紀錄軍售固然是好事，但相關武器是否真會交付、台灣是否真願意買單仍是關鍵問題。

本次軍售涵蓋8項裝備，包括戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統（HIMARS）、拖式反戰車飛彈、標槍反戰車飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及Altius-600M與Altius-700M巡飛彈藥無人機系統。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，海馬士等系統已多次在烏克蘭對俄實戰中派上用場，對於打擊中國潛在入侵可望發揮關鍵作用。他補充說：「這一整套對國會的軍售知會案，創下美國對台安全援助的紀錄，既是回應來自中國的威脅，也符合川普要求夥伴與盟友強化自身防衛能力的主張。」

我國總統府、國防部與外交部18日均已聲明，誠摯感謝美國堅定履行對台安全承諾。

在這項軍售宣布之前，台灣外交部長林佳龍上周曾低調前往華府與美國官員會面。路透無法確認相關會談內容，台灣外交部拒絕評論。路透提到，事實上美國官員在今年初川普重返白宮時曾透露，華府計畫將對台軍售規模提高至超越川普第一任期，以此作為嚇阻中國的一環。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）18日在社群X轉發相關新聞表示，這筆軍售案有批准比沒有來得好，但現在仍有2個關鍵問題，「第一，這些武器是否真的會交付？第二，台灣政府是否真的願意為此買單？」

有關古舉倫提出的第一個問題，先前也曾引發關注。

日本筑波大學名譽教授、中國問題研究所所長遠藤譽12月1日曾發表文章討論川普2.0對台軍援狀況，文中提及，川普1.0雖曾批准對台出售66架F-16V戰機，並將分別在2025年交付28架、2026年交付38架，但原定2025年前交付的戰機至今連1架都未到位。

路透1日報導，台灣空軍參謀長李慶然中將12月1日向議員表示，美方延遲交付的F-16V戰機預計12月展開飛行測試，目前採購的66架中，已有54架進入生產階段。

古舉倫X發文https://x.com/julianku/status/2001512700761776321