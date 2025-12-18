爆量採購海馬士多管火箭 學者：有望加速淘汰舊式牽引火砲

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國政府宣布3500億元軍購清單，學者分析，美方宣布出售82套海馬士多管火箭，可能促成陸軍加速淘汰現有的老舊牽引式火砲。圖／軍聞社提供
美國政府宣布3500億元軍購清單，淡江戰略所副教授林穎佑分析，美方宣布出售達82套海馬士多管火箭，可能根據台美雙方的使用經驗，發展出新的戰術戰法，可能促成淘汰陸軍現有的老舊牽引式火砲。此外軍方除了應慎重思考越來越多樣的新式武器系統，要如何通聯搭配作戰。

林穎佑表示，美方此次宣布出售達82套海馬士火箭系統，暴增的數量令戰略與安全研究圈都相當驚訝，林穎佑分析，經過我方接收首批海馬士火箭或根據美方自己的使用經驗，可能均認為海馬士多管火箭的作戰模式，是我方對台海防衛作戰所需要的武器。同時美方可能也對海馬士的運用方式，發展出新的戰術戰法，可能因此牽動我方更增購大量海馬士火箭。

林穎佑估計，如此一來陸軍現有的老式牽引火炮可能將全數淘汰，尤其在無人機充斥的新戰場環境下，牽引式火砲在台灣本島幾乎將無生存空間。

他同時指出，美方此次也宣布出售「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」，與作戰通聯與戰術資料鏈密切相關，其實也是此次軍售的重要項目，尤其陸軍陸續接收M1A2T戰車、海馬士多管火箭，未來除了更多海馬士火箭外，也將接裝M109A7自走砲，未來新裝備與既有裝備要如何結合使用？同時，陸軍的作戰準則、教範是否也應該隨之檢討調整？這應該接下來軍方必須認真思考的。

此外，根據美方公布的清單，此次同意的M109A7「帕拉丁」自走砲、海馬士多管火箭等軍售案，除了傳統武器載台之外，還包括彈藥車、指管系統及各類彈藥，顯示美方所考量與提供的不僅是武器裝備，還包括更攸關持續戰力的一系列後勤配套體系。

林穎佑並提醒，外界對於賴政府提出的1.25兆元軍購特別預算有相當多質疑，如今多項軍購項目公開，至少讓軍方能有比較明確的溝通方向與說帖。他舉例，軍方有必要思考當年6108億元「三項軍購」的教訓，思考並規畫如何溝通、推動軍購案。

