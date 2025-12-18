快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

軍購拼圖曝光 旅美專家預告美另有3項重磅軍購可望公布

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。圖／聯合報系資料照片
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。圖／聯合報系資料照片

美國政府今（18）日宣布對台3500億元軍售案，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，美方會另有重磅軍售案再行公告。預期有採用IBCS的愛三營、9個連「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）等案。

美方透由通知國會美台軍售案，披露5項我規劃在「強化防衛韌性及不對對稱戰力計畫採購特別條例」草案𥚃1.25兆元額度下的軍購案。

梅復興透過臉書表示，今天美方通知國會的軍售案只是一部分，甚至在金額上也還只是川普政府現階段核准對台軍售包裹的相對小宗。日後一定還有若干重磅軍售案將再行公告。

根據梅復興的拼湊，我國規劃1.25兆元軍購特别預算項目的大宗，除今天公布的「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「標槍反甲飛彈續購」、「拖式飛彈續購」外，他透過臉書貼圖披露，另有1個營採用IBCS（整合式防空與飛彈防禦作戰指揮系統）的增程型愛國者3型防空飛彈、9個連「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）等軍購案，可望於日後公布，而且是占我軍購案額度𥚃的最大宗。

飛彈 軍售 軍購

延伸閱讀

美宣布對台軍售 美台商會會長：未來數月還能預期更多

審預算前美先曝1.25兆軍售清單 專家：為化解立院不滿

美宣布逾3500億對台軍售 綠盼朝野審議編在1.25兆國防預算的項目

60輛M109A7、82套海馬士 1.25兆特別軍購項目公開

相關新聞

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無...

爆量採購海馬士多管火箭 學者：有望加速淘汰舊式牽引火砲

美國政府宣布3500億元軍購清單，淡江戰略所副教授林穎佑分析，美方宣布出售達82套海馬士多管火箭，可能根據台美雙方的使用...

軍購拼圖曝光 旅美專家預告美另有3項重磅軍購可望公布

美國政府今（18）日宣布對台3500億元軍售案，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，美方會另有重磅軍售案再行公告。...

美宣布對台軍售 美台商會會長：未來數月還能預期更多

美國川普政府17日宣布逾3500億元對台軍售，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓...

審預算前美先曝1.25兆軍售清單 專家：為化解立院不滿

美國政府宣布對台3500億元軍售案，項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭等8項購案，旅美軍事專家梅復興分析，美方此...

美對台軍售3500億涉1.25兆預算 羅智強：賴總統快來國情報告備詢

我國防部今清晨宣布，美國政府8案對台軍售達3500億台幣，可望於1個月後正式生效。國民黨立法院黨團書記長羅智強呼籲，賴清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。