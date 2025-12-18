軍購拼圖曝光 旅美專家預告美另有3項重磅軍購可望公布

美國政府今（18）日宣布對台3500億元軍售案，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，美方會另有重磅軍售案再行公告。預期有採用IBCS的愛三營、9個連「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）等案。

美方透由通知國會美台軍售案，披露5項我規劃在「強化防衛韌性及不對對稱戰力計畫採購特別條例」草案𥚃1.25兆元額度下的軍購案。

梅復興透過臉書表示，今天美方通知國會的軍售案只是一部分，甚至在金額上也還只是川普政府現階段核准對台軍售包裹的相對小宗。日後一定還有若干重磅軍售案將再行公告。

根據梅復興的拼湊，我國規劃1.25兆元軍購特别預算項目的大宗，除今天公布的「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「標槍反甲飛彈續購」、「拖式飛彈續購」外，他透過臉書貼圖披露，另有1個營採用IBCS（整合式防空與飛彈防禦作戰指揮系統）的增程型愛國者3型防空飛彈、9個連「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）等軍購案，可望於日後公布，而且是占我軍購案額度𥚃的最大宗。