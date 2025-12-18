美宣布對台軍售 美台商會會長：未來數月還能預期更多

美國川普政府17日宣布逾3500億元對台軍售，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，軍售的項目是包羅萬象的組合，並指出，這項創紀錄的單次對台安全援助是為了回應中國的威脅，同時呼應美國總統川普希望夥伴和盟友做更多來確保自我防衛。

韓儒伯表示，在未來幾個月內還可以預期更多對台軍售。

隸屬美國國防部的國防合作安全局（Defense Security Cooperation Agency）17日公布對台軍售細節，指國務院通過核准售台的項目包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「標槍反甲飛彈續購」、「拖式飛彈續購」、「AH-1W型直升機零附件」，以及「魚叉飛彈可修件檢修」等8案。

8案中又以82套海馬士遠程精準打擊系統和60台M109A7自走砲的金額最高，分別為40.5億美元和40.3億美元，全8案軍售金額共111.054億美元（逾新台幣3500億元），金額遠超過上一回軍售；國防合作安全局表示，接下來將啟動通知美國國會的程序；台灣國防部表示，軍售案可望於1個月後生效。

美台商業協會17日發出新聞稿，韓儒伯表示，這些軍售項目增加台灣的能力，除了增添既有的庫存，還可透過ALTIUS-700無人機來改進情報收集、監視和偵察能力；海馬士遠程精準打擊系統和M109A7自走砲則扮演關鍵角色，可用於摧毀共軍的船艦和登陸艇，並對付已經建立灘頭堡的敵軍。

韓儒伯指出，軍售案中還有項目是用來維持傳統武器裝備，他認為說，軍售案是包羅萬象的項目組合。

韓儒伯說，這項單一創紀錄的美國對台安全援助是針對來自中國威脅的回應，同時也呼應川普要求夥伴和盟友做更多來加強自我防衛的要求；韓儒伯指出，他們持續觀察到美國優先重視防衛登陸戰的武器平台和彈藥，但這些項目並未處理到中國在灰色地帶作戰、海上封鎖或隔離上所帶來的威脅。

對於「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的軍購項目，韓儒伯表示，現在已有有更清楚的呈現，有助於回應反對聲音的主張，認為整個過程不夠透明；韓儒伯指出，各主要黨派的領袖都有聽取到相關說明，包括尚未被通知的軍售項目。

韓儒伯指出，這項軍售案約莫囊括特別預算中軍購項目的一半，在未來幾個月內還可以預期更多對台軍售。