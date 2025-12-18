審預算前美先曝1.25兆軍售清單 專家：為化解立院不滿

美國政府宣布對台3500億元軍售案，項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭等8項購案，旅美軍事專家梅復興分析，美方此次在我方通過預算前就知會國會，和過去多年慣例不同，很可能是為了化解立法院對於1.25兆元特別軍購始終無法明確說明的不滿，才有的某種「官洩」。

梅復興表示，美國公告軍售的內容，對於長期在關注美台安全合作的圈子來說並沒有什麼意外。事實上，早在10月中下旬時，其中至少五項軍售案的程序就已走完，可以備便通知國會了。只不過因為種種考慮，所以川普政府一直拖到現在才動作。

他指出，這次通知國會動作真正不尋常的地方是，台灣還沒通過相關的預算，美方就正式通知國會了。這與過去多年來的軍售程序與台美默契、慣例似有所出入。

梅復興分析，因為立法院一直對於賴政府提出的特別預算沒有明確說明究竟要買些什麼東西很不諒解，而國防部一貫立場又是在美方宣布軍售案前不公開相關細節，這個僵局就無法突破，而特別預算的審查也就難以有進展了。

梅復興推測，美國方面「超前部署」的通知國會之舉，其實很可能是幫賴政府透過這個方式來提供立法院部分特別預算的軍購內容資料。換句話說，這可能是川普政府配合國防部打破保密僵局，從而對立法院有所交代的某種形態「官洩」 ！