快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

審預算前美先曝1.25兆軍售清單 專家：為化解立院不滿

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國政府宣布包含海馬士多管火箭（如圖）在內的8項購案，旅美軍事專家梅復興分析，美方此次在我方通過預算前就知會國會，很可能是為了化解立法院對於1.25兆元特別軍購始終無法明確說明的不滿。記者季相儒／攝影
美國政府宣布包含海馬士多管火箭（如圖）在內的8項購案，旅美軍事專家梅復興分析，美方此次在我方通過預算前就知會國會，很可能是為了化解立法院對於1.25兆元特別軍購始終無法明確說明的不滿。記者季相儒／攝影

美國政府宣布對台3500億元軍售案，項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭等8項購案，旅美軍事專家梅復興分析，美方此次在我方通過預算前就知會國會，和過去多年慣例不同，很可能是為了化解立法院對於1.25兆元特別軍購始終無法明確說明的不滿，才有的某種「官洩」。

梅復興表示，美國公告軍售的內容，對於長期在關注美台安全合作的圈子來說並沒有什麼意外。事實上，早在10月中下旬時，其中至少五項軍售案的程序就已走完，可以備便通知國會了。只不過因為種種考慮，所以川普政府一直拖到現在才動作。

他指出，這次通知國會動作真正不尋常的地方是，台灣還沒通過相關的預算，美方就正式通知國會了。這與過去多年來的軍售程序與台美默契、慣例似有所出入。

梅復興分析，因為立法院一直對於賴政府提出的特別預算沒有明確說明究竟要買些什麼東西很不諒解，而國防部一貫立場又是在美方宣布軍售案前不公開相關細節，這個僵局就無法突破，而特別預算的審查也就難以有進展了。

梅復興推測，美國方面「超前部署」的通知國會之舉，其實很可能是幫賴政府透過這個方式來提供立法院部分特別預算的軍購內容資料。換句話說，這可能是川普政府配合國防部打破保密僵局，從而對立法院有所交代的某種形態「官洩」 ！

軍售 立法院 國防部

延伸閱讀

劉寶傑喊沒聽過「在野獨裁」 鍾佳濱：濫用國會多數會遭批評

美對台軍售3500億涉1.25兆預算 羅智強：賴總統快來國情報告備詢

拒出席立院「不副署」專案報告 潘孟安：嚴守憲法規範

美宣布逾3500億軍售 總統府感謝：彰顯台美夥伴關係緊密

相關新聞

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無...

爆量採購海馬士多管火箭 學者：有望加速淘汰舊式牽引火砲

美國政府宣布3500億元軍購清單，淡江戰略所副教授林穎佑分析，美方宣布出售達82套海馬士多管火箭，可能根據台美雙方的使用...

軍購拼圖曝光 旅美專家預告美另有3項重磅軍購可望公布

美國政府今（18）日宣布對台3500億元軍售案，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，美方會另有重磅軍售案再行公告。...

美宣布對台軍售 美台商會會長：未來數月還能預期更多

美國川普政府17日宣布逾3500億元對台軍售，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓...

審預算前美先曝1.25兆軍售清單 專家：為化解立院不滿

美國政府宣布對台3500億元軍售案，項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭等8項購案，旅美軍事專家梅復興分析，美方此...

美對台軍售3500億涉1.25兆預算 羅智強：賴總統快來國情報告備詢

我國防部今清晨宣布，美國政府8案對台軍售達3500億台幣，可望於1個月後正式生效。國民黨立法院黨團書記長羅智強呼籲，賴清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。