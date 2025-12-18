美對台軍售3500億涉1.25兆預算 羅智強：賴總統快來國情報告備詢
我國防部今清晨宣布，美國政府8案對台軍售達3500億台幣，可望於1個月後正式生效。國民黨立法院黨團書記長羅智強呼籲，賴清德總統盡快兌現赴立法院國情報告並接受質詢的承諾，別再賴皮，否則卡國防預算的就是賴總統。
美國川普政府17日美東時間晚間再度宣布對台軍售，就國軍M109A7自走砲等8案，軍售金額逾3500億台幣，是川政府今年上任後第二度對台軍售。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今指，美方同意軍購案項目，有些列在行政院編列的1.25兆國防特別預算中，盼得到朝野一致審議。
羅智強批評，卡國防預算的是賴清德總統，賴總統面對1.25兆元天價國防預算，兌現自己選總統的諾言，沒有誠信跟勇氣，如何讓國人相信賴總統的國防天價特別預算，能夠保衛國家安全？呼籲賴清德總統盡快兌現赴立法院國情報告並接受質詢的承諾，別再賴皮。
至於行政院會今預計通過國安法相關法案，羅智強回應，所有的法案送到立法院，會按照立法委員該有的職責詳實審查。
