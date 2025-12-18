美公告核准 110 億美元對台軍售 海馬斯火箭及自走砲便占了81億美元

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
HIMARS火箭系統在今年漢光演習露臉。路透
HIMARS火箭系統在今年漢光演習露臉。路透

美國國務院公告，已核准多項對台軍售案，總價值多達 110 億美元 。以下為美國國務院提供的軍售清單：

--高機動性多管火箭系統（HIMARS），價值多達 40.5 億美元

--M107A7 自走砲，價值多達 40.3 億美元

--無人機ALTIUS-700M 和 ALTIUS-600 系統，價值多達 11 億美元

--戰術任務網路軟體，價值多達 10.1 億美元

--標槍反戰車飛彈系統，價值多達 3.75 億美元

--拖式反戰車飛彈系統，價值多達 3.53 億美元

--AH-1W 直升機備用與維修零件，價值多達 9,600 萬美元

--魚叉飛彈維修後續支援，價值多達 9,140 萬美元

國務院說：「實際金額將視最終需求、預算權限以及簽署的銷售協議（若最終達成）而定，金額會較低」 。

國防安全合作署已送交必要證明，正式通知國會。

