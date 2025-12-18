美宣布逾3500億對台軍售 綠盼朝野審議編在1.25兆國防預算的項目
國防部今指出，美國政府就8案總計金額達新台幣約3500億對台軍售案，進行知會國會程序，可望1個月後正式生效。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，當很不容易得到美方同意軍購案項目，每項都攸關台灣國防安全，但有些是由行政院編列在1.25兆國防特別預算中，盼得到朝野一致審議。
鍾佳濱今上午開輿情回應記者會，被問及美方對台軍售案，鍾佳濱說，對於民主同盟彼此的國防要落實強化，美國願意促成各項武器裝備的軍購，一方面樂見美國批准3500億，也是川普2.0後的第二批軍購案。
鍾佳濱表示，但在採購內容清單上有些是由行政院編列在1.25兆國防特別預算當中，希望未來能朝野一致審查，立院嚴守為納稅人看緊荷包的責任，嚴審行政院的預算，黨團認為當不容易得到美方同意的軍購案項，目每一項都攸關台灣國防安全，希望得到立院朝野一致審議。
鍾佳濱也說，當然目前局面對於這樣預算能否順利交付審議，一方面保持密切關注，二方面呼籲國家的安全，應不分朝野共同維護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言