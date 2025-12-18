美宣布逾3500億對台軍售 綠盼朝野審議編在1.25兆國防預算的項目

國防部今指出，美國政府就8案總計金額達新台幣約3500億對台軍售案，進行知會國會程序，可望1個月後正式生效。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，當很不容易得到美方同意軍購案項目，每項都攸關台灣國防安全，但有些是由行政院編列在1.25兆國防特別預算中，盼得到朝野一致審議。

鍾佳濱今上午開輿情回應記者會，被問及美方對台軍售案，鍾佳濱說，對於民主同盟彼此的國防要落實強化，美國願意促成各項武器裝備的軍購，一方面樂見美國批准3500億，也是川普2.0後的第二批軍購案。

鍾佳濱表示，但在採購內容清單上有些是由行政院編列在1.25兆國防特別預算當中，希望未來能朝野一致審查，立院嚴守為納稅人看緊荷包的責任，嚴審行政院的預算，黨團認為當不容易得到美方同意的軍購案項，目每一項都攸關台灣國防安全，希望得到立院朝野一致審議。

鍾佳濱也說，當然目前局面對於這樣預算能否順利交付審議，一方面保持密切關注，二方面呼籲國家的安全，應不分朝野共同維護。