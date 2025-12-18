快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

美宣布逾3500億對台軍售 綠盼朝野審議編在1.25兆國防預算的項目

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，當很不容易得到美方同意軍購案項目，每項都攸關台灣國防安全，希望得到立院朝野一致審議。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，當很不容易得到美方同意軍購案項目，每項都攸關台灣國防安全，希望得到立院朝野一致審議。圖／聯合報系資料照片

國防部今指出，美國政府就8案總計金額達新台幣約3500億對台軍售案，進行知會國會程序，可望1個月後正式生效。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，當很不容易得到美方同意軍購案項目，每項都攸關台灣國防安全，但有些是由行政院編列在1.25兆國防特別預算中，盼得到朝野一致審議。

鍾佳濱今上午開輿情回應記者會，被問及美方對台軍售案，鍾佳濱說，對於民主同盟彼此的國防要落實強化，美國願意促成各項武器裝備的軍購，一方面樂見美國批准3500億，也是川普2.0後的第二批軍購案。

鍾佳濱表示，但在採購內容清單上有些是由行政院編列在1.25兆國防特別預算當中，希望未來能朝野一致審查，立院嚴守為納稅人看緊荷包的責任，嚴審行政院的預算，黨團認為當不容易得到美方同意的軍購案項，目每一項都攸關台灣國防安全，希望得到立院朝野一致審議。

鍾佳濱也說，當然目前局面對於這樣預算能否順利交付審議，一方面保持密切關注，二方面呼籲國家的安全，應不分朝野共同維護。

國防部 行政院 鍾佳濱

延伸閱讀

立院回覆高院助理費性質似陳玉珍提案 民進黨團監院檢舉周萬來

民進黨團質疑立院法制局為高虹安解套 韓國瑜：有立委來函將提供內容

政黨協商現插曲…綠委索取高虹安文書 韓國瑜回應了

【重磅快評】韓國瑜沒出息？ 賴清德應該先臉紅吧！　　　

相關新聞

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無...

美宣布逾3500億對台軍售 海馬士打擊系統金額最高

美國川普政府17日美東時間晚間再度宣布對台軍售，為川普政府今年上任後第二度對台軍售，軍售金額逾111億美元（約3500億...

美就8案3500億對台軍售進行「知會國會」 可望1個月後生效

國防部在今日清晨發布新聞稿指出，美國政府就8案總計金額達111億540萬美元（折合新台幣約3500億）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個...

60輛M109A7、82套海馬士 1.25兆特別軍購項目公開

美國政府宣布針對出售台灣M109A7帕拉丁自走砲等8項軍購案進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。根據美方公布資料，...

福建號過台海…我公布空拍照：回廠改進缺失 未搭載艦載機

中共首艘採用電磁彈射器的航空母艦「福建艦」於十一月五日服役後，各國持續關切福建號的後續動態。國防部昨日首度公布福建號的空拍照片。據國防部說明，福建號於十六日航經台灣海峽，國軍綿密監控。軍事專家分析，福建艦日後的確可能影響台海，不過目前艦載機尚未滿編，研判對台灣的威脅還言之過早。

美宣布逾3500億軍售 總統府感謝：彰顯台美夥伴關係緊密

美國政府於美東時間12月17日，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。