快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無人機品牌產品有高度一致性，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮。圖／馬文君辦公室提供
海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無人機品牌產品有高度一致性，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮。圖／馬文君辦公室提供

海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無人機品牌產品有高度一致性，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮；這不只是單一標案的問題，而是對國軍無人機體性是否能自主、安全的檢驗。

馬文君指出，國防部編列6億1755萬4000元預算，採購「監偵型無人機」共960架，平均單價約64萬元，而她接獲陳情，這批無人機整體外型與結構配置，與中國大疆（DJI）Matrice 300／350 RTK系列無人機高度相似，結構、接口與工程設計也高度一致性。

馬文君分析，綜觀全球主要軍用或準軍用無人機，就算同屬四軸旋翼，但各家在設計與結構上皆有明顯差異。即便是中國其他廠商，其產品也未出現與M300／M350 RTK系列如此高度一致的外觀與結構配置。反觀國軍這次採購之監偵型無人機，卻在多個關鍵工程節點與大疆產品高度雷同，已不符合正常自主研發或差異化設計的合理期待。

馬文君歸納其中相似點，包含雲台快拆系統，機身底部插槽、開孔與走線邏輯，馬達座、螺絲孔位與機臂外管尺寸，天線配置與抗干擾風險等，這已非單純「外觀像不像」的問題，而是涉及系統相容性、供應鏈安全、通訊保密與作戰風險的重大國安議題。

馬文君要求國防部與承製廠商公開說明，包含公布零組件來源、通訊模組規格與供應鏈清單；提出雲台接口、機體結構之原始設計文件與專利證明；說明是否已進行逆向工程與相容性檢測，以證明該機並非大疆系統相容品；提供實際抗干擾、反接管測試數據；說明為何多個關鍵工程結構上會與大疆產品高度一致？

馬文君質疑，國軍無人機採購制度，是否已出現將商規、陸系架構引入軍用體系的結構性風險？這不只是單一標案的問題，而是關乎國軍無人機體系是否真正具備自主、安全、可戰時生存能力的根本檢驗。

海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無人機品牌產品有高度一致性，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮。圖／馬文君辦公室提供
海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無人機品牌產品有高度一致性，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮。圖／馬文君辦公室提供
海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無人機品牌產品有高度一致性，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮。圖／馬文君辦公室提供
海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無人機品牌產品有高度一致性，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮。圖／馬文君辦公室提供
海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無人機品牌產品有高度一致性，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮。圖／馬文君辦公室提供
海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無人機品牌產品有高度一致性，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮。圖／馬文君辦公室提供

馬文君 設計 風險

延伸閱讀

戰時去中心化指揮變責任下放 立委警告別讓基層官兵承擔國家風險

福麥連拿HMX、RDX標案 馬文君質疑「先有標案才有授權」

馬政府曾有馬桶商獲國防部訂單 馬文君：與裝修公司案不同

揭露福麥炸藥標案總額高達15億元 馬文君再提標案兩大疑點

相關新聞

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無...

美宣布逾3500億對台軍售 海馬士打擊系統金額最高

美國川普政府17日美東時間晚間再度宣布對台軍售，為川普政府今年上任後第二度對台軍售，軍售金額逾111億美元（約3500億...

美就8案3500億對台軍售進行「知會國會」 可望1個月後生效

國防部在今日清晨發布新聞稿指出，美國政府就8案總計金額達111億540萬美元（折合新台幣約3500億）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個...

60輛M109A7、82套海馬士 1.25兆特別軍購項目公開

美國政府宣布針對出售台灣M109A7帕拉丁自走砲等8項軍購案進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。根據美方公布資料，...

福建號過台海…我公布空拍照：回廠改進缺失 未搭載艦載機

中共首艘採用電磁彈射器的航空母艦「福建艦」於十一月五日服役後，各國持續關切福建號的後續動態。國防部昨日首度公布福建號的空拍照片。據國防部說明，福建號於十六日航經台灣海峽，國軍綿密監控。軍事專家分析，福建艦日後的確可能影響台海，不過目前艦載機尚未滿編，研判對台灣的威脅還言之過早。

美宣布逾3500億軍售 總統府感謝：彰顯台美夥伴關係緊密

美國政府於美東時間12月17日，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。