曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

海軍陸戰隊近期展示軍方所採購的「監偵型無人機」，不過國民黨立委馬文君指出，該機型無論在外觀或結構設計，都與中國大陸知名無人機品牌產品有高度一致性，恐有通訊保密與作戰風險的國安疑慮；這不只是單一標案的問題，而是對國軍無人機體性是否能自主、安全的檢驗。

馬文君指出，國防部編列6億1755萬4000元預算，採購「監偵型無人機」共960架，平均單價約64萬元，而她接獲陳情，這批無人機整體外型與結構配置，與中國大疆（DJI）Matrice 300／350 RTK系列無人機高度相似，結構、接口與工程設計也高度一致性。

馬文君分析，綜觀全球主要軍用或準軍用無人機，就算同屬四軸旋翼，但各家在設計與結構上皆有明顯差異。即便是中國其他廠商，其產品也未出現與M300／M350 RTK系列如此高度一致的外觀與結構配置。反觀國軍這次採購之監偵型無人機，卻在多個關鍵工程節點與大疆產品高度雷同，已不符合正常自主研發或差異化設計的合理期待。

馬文君歸納其中相似點，包含雲台快拆系統，機身底部插槽、開孔與走線邏輯，馬達座、螺絲孔位與機臂外管尺寸，天線配置與抗干擾風險等，這已非單純「外觀像不像」的問題，而是涉及系統相容性、供應鏈安全、通訊保密與作戰風險的重大國安議題。

馬文君要求國防部與承製廠商公開說明，包含公布零組件來源、通訊模組規格與供應鏈清單；提出雲台接口、機體結構之原始設計文件與專利證明；說明是否已進行逆向工程與相容性檢測，以證明該機並非大疆系統相容品；提供實際抗干擾、反接管測試數據；說明為何多個關鍵工程結構上會與大疆產品高度一致？