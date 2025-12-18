60輛M109A7、82套海馬士 1.25兆特別軍購項目公開

美國政府宣布針對出售台灣M109A7帕拉丁自走砲等8項軍購案進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。根據美方公布資料，這次同意出售60輛M109A7「帕拉丁」自走砲、82套海馬士多管火箭系統及超過2500枚反裝甲飛彈。其中5項屬於1.25兆元特別軍購預算的採購項目。

根據美國國防安全合作局（DSCA）新聞稿，美方這次同意出售台灣60輛M109A7「帕拉丁」自走砲系統，含60輛M992A3彈藥車、42套IFATDS砲兵資料系統及13輛M88A2救濟車，總價40.3億美元。

增購第二批M142海馬士多管火箭系統，主要包括82輛火箭發射車以及420枚ATACMS陸軍戰術飛彈，價值40.5億美元。

另外增購1545枚BGM-71F-7-RF拖式2B反裝甲飛彈和1050枚FGM-148F標槍反裝甲飛彈，分別價值3.53億美元及3.75億美元。並增購ALTIUS-700M及ALTIUS-600反裝甲無人機，金額11億美元。

同時，美方也同意出售戰術飛彈網路系統（Tactical Mission Network, TMN），金額10.1億美元。除了各項新增武器裝備採購案外，美方此次也宣布AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機零附件9600萬美元和魚叉飛彈檢修與後勤支援9140萬美元。