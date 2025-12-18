聽新聞
0:00 / 0:00
60輛M109A7、82套海馬士 1.25兆特別軍購項目公開
美國政府宣布針對出售台灣M109A7帕拉丁自走砲等8項軍購案進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。根據美方公布資料，這次同意出售60輛M109A7「帕拉丁」自走砲、82套海馬士多管火箭系統及超過2500枚反裝甲飛彈。其中5項屬於1.25兆元特別軍購預算的採購項目。
根據美國國防安全合作局（DSCA）新聞稿，美方這次同意出售台灣60輛M109A7「帕拉丁」自走砲系統，含60輛M992A3彈藥車、42套IFATDS砲兵資料系統及13輛M88A2救濟車，總價40.3億美元。
增購第二批M142海馬士多管火箭系統，主要包括82輛火箭發射車以及420枚ATACMS陸軍戰術飛彈，價值40.5億美元。
另外增購1545枚BGM-71F-7-RF拖式2B反裝甲飛彈和1050枚FGM-148F標槍反裝甲飛彈，分別價值3.53億美元及3.75億美元。並增購ALTIUS-700M及ALTIUS-600反裝甲無人機，金額11億美元。
同時，美方也同意出售戰術飛彈網路系統（Tactical Mission Network, TMN），金額10.1億美元。除了各項新增武器裝備採購案外，美方此次也宣布AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機零附件9600萬美元和魚叉飛彈檢修與後勤支援9140萬美元。
國防部證實，包括M109A7自走砲、增購M142海馬士火箭、拖式、標槍反裝甲飛彈及ALTIUS反裝甲無人機等5案，總價約99.08億美元，約合新台幣3130億元，均屬於1.25兆元不對稱戰力採購特別預算案中的項目，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言